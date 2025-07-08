因川普關稅疑慮 澳洲央行意外維持利率不變 澳元飆升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-08 14:00

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澳洲央行 (RBA) 周二 (8 日) 維持利率不變，令投資者和經濟學家感到意外，央行暗示，由於美國關稅計畫引發全球不確定性，因此將對政策採取觀望態度。

澳洲央行意外維持利率不變 澳元飆升(圖:shutterstock)

澳洲央行維持基準利率在 3.85% 不變，32 位經濟學家只有 5 位預測到了這個決定，其餘受訪經濟學家以及大多數交易員都預計央行會將利率再次下調 25 個基點。

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決策公布後，市場反應迅速且強烈。澳元兌美元匯率應聲飆升，從公布前的 0.6515 美元升至 0.655 美元，創下 1 個多月來的最大漲幅。同時，對政策敏感的 3 年期政府債券殖利率也隨之攀升。

委員會此次決策並非一致，最終以 6 票贊成、3 票反對的多數決維持利率，打破了近年來常見的一致共識。澳洲央行在聲明中表示，此舉旨在「等待更多資訊，以確認通膨仍按照預期發展」。市場正密切關注 8 月底即將公布的季度消費者物價數據，這將是決定 8 月是否可能降息的關鍵因素。

此次暫停決策有多重考量。澳洲經濟在今年年初呈現疲軟增長態勢，儘管月度通膨率已放緩至 2.1%，接近該行 2-3% 目標區間的底部，但疲弱的生產力成長可能導致單位勞動力成本居高不下，從而增加未來通膨壓力重燃的風險。此外，家庭支出不振和消費者信心低迷亦是考量因素。

最關鍵的外部因素是美國總統川普的貿易政策，所引發的顯著全球不確定性。川普近期不僅威脅對多國徵收更高關稅 (包括日本和南韓)，還簽署行政命令將新關稅的實施推遲至 8 月 1 日。

儘管澳洲生產力委員會的建模顯示，某些擬議中的美國關稅調整甚至可能對澳洲經濟產生「小幅、積極」的影響 (例如使實際 GDP 增長 0.37%)，但整體而言，這種多變且不斷增加的貿易政策不確定性，預計將抑制全球經濟活動、家庭消費和商業投資。

澳洲財政部長 Jim Chalmers 坦言，這「並非數百萬澳洲人所希望的結果」。儘管如此，State Street Investment Management 的經濟學家 Krishna Bhimavarapu 指出，考慮到經濟動能疲弱，此決定「有點令人費解」，但仍預計現金利率可能在年底前降至 3.1%，且 8 月仍有較大降息可能性。