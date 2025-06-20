鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-20 08:34

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最新數據顯示，一些澳洲最大的投資人正悄悄減持美國國債，核心顧慮直指美國總統川普的關稅政策與稅收計畫。今年 4 月 2 日，川普宣佈在全球範圍徵收對等關稅，此舉引發全球市場劇烈震盪，美股暴跌的同時，美債與美元也遭遇大規模拋售，而澳洲機構對美債態度正發生顯著轉變。

美債遇拋售潮！澳洲基金巨頭Funds SA減持 中國連兩月減持創紀錄

管理約 300 億美元資產的國有基金 Funds SA 已明確轉向減持美債，投資長 Con Michalakis 指出，美國財政政策的不確定性，加上當前美債殖利率未能充分反映持有風險，導緻美債吸引力下降。目前，Funds SA 的美債持倉比例已低於目標配置「數個百分點」。

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另一家政府營運的昆士蘭投資公司則表示，該機構協助管理的一些客戶正減少對美債的曝險。昆士蘭投資公司管理資產規模達 860 億美元。

這些動向反映全球市場對「美國例外論」的信心動搖。除澳洲外，日本最大的人壽保險公司正積極尋找美債替代資產，亞洲家族理財室亦開始削減或凍結對美投資。彭博美元指數今年以來已累計下跌逾 7%，進一步印證美元資產的熱度降溫。

透露，Funds SA 減持美債後的資金將轉向美國投資級及高收益信用資產，並打算降低美元部位。Michalakis 分析指出，若美國財政狀況惡化，美元可能率先走弱，殖利率曲線將趨於陡峭化，因此團隊傾向於「略微做多澳元，並增加非美元外匯持股」。

美債的拋售壓力不僅來自海外機構，香港《南華早報》周四 (19 日) 也引述美國財政部最新數據報導指出，截至今年 4 月，中國持有美債規模降至 7570 億美元，較 3 月減少 82 億美元，連兩月減持，創下自 2009 年 3 月以來的最低紀錄。這項變化與美國對中關稅貿易戰的持續發酵密切相關，市場對美債信用風險的擔憂正隨政策不確定性同步升溫。