鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 09:10

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根據最新調查指出，澳洲人對美國總統川普和中國領導人習近平同樣缺乏信任，這使得坎培拉在處理與其主要安全盟友和最大貿易夥伴的關係時變得更加複雜。

川普、習近平誰比較靠譜？澳洲人：兩個我都不信。(圖:shutterstock)

雪梨智庫洛伊研究所（Lowy Institute）發布的新調查顯示，72% 的受訪者表示不信任川普在全球事務中採取負責任的行動，略高於 71% 表示不信任中國領導人習近平的受訪者。

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當被問及川普或習近平誰是澳洲更好的合作夥伴時，兩人各獲得 45% 的支持，打成平手。

這項結果公佈之際，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正在加拿大出席 G7 會議，他可能在會上與川普首次會面，希望就澳洲獲得美國鋼鐵和鋁關稅豁免進行談判，並在華盛頓宣布對安全協議進行審查後，爭取川普對「奧庫斯」計畫的支持。

艾班尼斯與川普的平衡之道並非易事。隨著總統重返白宮，澳洲人對美國的信任度下降，對美國作為全球參與者的信任度已降至僅 36%，這是洛伊研究所調查 20 年來的最低水準。

儘管澳洲人對川普心存厭惡，但他們尚未準備好放棄美國作為澳洲主要安全夥伴的地位。調查顯示，澳洲民眾始終支持與美國的同盟關係，80% 的受訪者認為美國對澳洲安全至關重要。