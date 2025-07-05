川普自曝曾向《紐時》爆料馬斯克吸毒！美白宮火速否認

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 15:20

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根據《環球時報》引述英國《獨立報》3 日報導，美國總統川普被爆親口承認，是他本人向《紐約時報》爆料馬斯克吸毒一事的。報導指出，川普多次在私人通話中抱怨馬斯克，甚至直言：「是我們把馬斯克吸毒的消息透露給《紐約時報》的。」

川普自曝曾向《紐時》爆料馬斯克吸毒。(圖：Shutterstock)

根據報導，撰寫川普「白宮傳記」的美國作家 Michael Wolff 在接受訪問時指出，川普近期與熟人通話時，不斷提到馬斯克，並多次質問「你覺得馬斯克是不是瘋了？」川普還稱馬斯克長期吸毒，並坦言消息由他本人提供給《紐時》。

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對此，美國白宮聯絡室主任張振熙（Steven Cheung）強烈否認，直言 Wolff 是「滿嘴謊言的騙子」，並嘲諷其「患有嚴重精神錯亂，腦子只有花生大」，強調川普從未向媒體爆料有關馬斯克吸毒的訊息。

今年 5 月 30 日，《紐約時報》曾刊文稱馬斯克在大選期間曾使用 K 他命、搖頭丸與迷幻蘑菇等違禁藥物。

對此，馬斯克在社群平台上嚴正否認，表示：「我沒有吸毒！《紐約時報》完全是在胡說八道。」他補充說，數年前確實短暫使用過 K 他命治療憂鬱症，但那是醫師處方，之後便未再接觸相關藥物。

近期馬斯克與川普關係持續惡化，馬斯克公開批評川普推動的《大而美法案》，並揚言若法案通過，將另組新政黨與共和黨抗衡。