俄羅斯在烏克蘭大規模使用化學武器！荷德情報機關證據曝光

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 17:50

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荷蘭與德國情報機關於週五（4 日）表示，已掌握俄羅斯在烏克蘭大規模使用禁用化學武器的證據。俄軍透過無人機投放致窒息化學劑，迫使烏克蘭士兵撤離陣地，隨後對其進行攻擊。

俄羅斯在烏克蘭大規模使用化學武器。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）指出：「我們可以確認，俄羅斯正加強在烏克蘭戰場上使用化學武器的力度，」並呼籲國際社會應對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

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布雷克曼斯強調：「俄羅斯在這場戰爭中使用化學武器正變得更加常態化、標準化和廣泛。這是我們多年來一直觀察到的趨勢的一部分，令人擔憂。」

他表示，至少三名烏克蘭士兵因化學武器使用喪生，另有超過 2500 名傷者出現化學中毒症狀。布雷克曼斯警告，俄羅斯擴大化學武器使用不僅威脅烏克蘭，也對其他國家構成安全風險。

布雷克曼斯呼籲：「國際社會必須加大對俄羅斯的壓力，考慮實施更嚴格制裁，特別是禁止俄羅斯參與禁止化學武器組織（OPCW）執行理事會等國際機構。」

德國聯邦情報局（BND）也確認與荷蘭情報機關共同取得相關證據，並發布聲明支持這項調查結果。荷蘭軍事情報與安全局（MIVD）局長芮辛克（Peter Reesink）表示，此結論基於荷蘭獨立情報調查所得。

化學武器戰升溫 美國曾指控俄羅斯使用氯化苦

早在去年五月，美國就曾首次指控俄羅斯使用氯化苦（chloropicrin）。氯化苦是一種毒性高於防暴劑的化學物質，該物質曾於第一次世界大戰由德國使用。

同時，烏克蘭也指控俄羅斯，在戰場上使用數千次化學武器。

俄羅斯國防部尚未回應相關指控，俄方多次否認使用非法武器，並反控烏克蘭持有化學武器。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，聯邦安全局在烏東地區發現烏克蘭藏有含氯化苦的爆炸裝置。

設於海牙的禁止化學武器組織（OPCW）去年表示，雙方相互指控尚無充分證據，未受理全面調查申請，相關調查須由成員國發起。