川普馬斯克口水戰再起！川普：若沒有政府補貼他早關門回南非

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 15:10

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隨著特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克再度抨擊美國總統川普推動的《大而美法案》（Big Beautiful Bill），川普也在社交平台 Truth Social 上回擊，指責馬斯克的電動車仰賴政府補貼，雙方口水戰再起。

川普馬斯克口水戰再起。(圖：Shutterstock)

川普在貼文中嘲諷地表示，聲稱馬斯克「獲得的補貼可能比歷史上任何人都多」，但若無龐大政府補貼支持，馬斯克「可能早就關門大吉，回到南非老家」。

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川普還指出，若是讓馬斯克的火箭發射、衛星生產和電動車生產都停止，美國就能省下一大筆錢。

川普也諷刺表示，也許應該讓馬斯克曾領導的「政府效率部」（DOGE）進行審查，強調：「這可是省下一大筆錢啊！！！」

川普指出，早在馬斯克支持他之前，他就公開反對電動車強制規定。他認為：「電動車當然好，但不該強迫所有人都買。」

馬斯克點名支持《大而美法案》者「應感羞愧」

此前，馬斯克在 X 平台發文，怒斥那些曾承諾削減支出卻最終支持法案的政治人物「應該感到羞愧」，並威脅若他們參與明年初選，將使其落敗。

他甚至聲稱，將公開這些政客的照片，貼上「說謊者」與「投票增加美國債務 5 兆美元」的標籤，進一步加大政治壓力。

馬斯克認為《大而美法案》將嚴重擴張美國國債，抹煞他透過 DOGE 所主張的節省成效，並在參議院討論期間痛批法案「瘋狂且具破壞性」。