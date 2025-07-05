25萬人凌晨4點蹲守直播等日本大地震 預言時間點已過：沒震

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-05 13:23

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截至日本當地時間 7 月 5 日 13 時，日本並未發生預言中所稱的毀滅性大地震，日本氣象廳監測顯示，僅鹿兒島海域有持續兩周的群震餘波，這些活動在板塊交界地帶屬正常地質現象。

25萬人凌晨4點蹲守直播等日本大地震。（圖：Shutterstock）

當地時間 7 月 5 日凌晨 4 時，針對日本全國緊急地震速報的 YouTube 直播吸引接近 25 萬觀眾的關注，等待大地震預言是否應驗。截至東京時間上午 11 時，日本全境未發生任何異常地震活動，僅鹿兒島附近吐噶喇群島外海上午 8 時左右出現 5.3 級小規模地震。

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日本氣象廳當天上午 8 時 30 分召開發布會，再次強調「7 月 5 日大地震」純屬謠言，地震無法精確預測，呼籲民眾回歸理性。

這場關於大地震預言，源於日本漫畫家竜樹諒 1999 年出版的漫畫《我所看見的未來》，書中提到 2025 年 7 月 5 日凌晨 4 時 18 分，菲律賓海域海底爆炸引發海嘯，吞噬日本三分之一國土。

由於該書曾模糊提及 2011 年 3 月大災難，與東日本大地震時間巧合，部分網友將其視為神預言，導致 7 月 5 日的預言被廣泛傳播。