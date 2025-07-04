華爾街日報爆料：特斯拉一團亂！馬斯克已不再關心汽車

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-04 16:50

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華爾街日報爆料：馬斯克已不再關心汽車 轉向「山上的城堡」。(圖:shutterstock)

報導指出，特斯拉第二季全球汽車銷量年減 13.5%，第一季也下降 13%，陷入最嚴重的銷售困境之一。新車型的匱乏加劇銷售壓力，再加上內部高層動盪，外部面臨許多挑戰，特斯拉似乎已經「陷入了混亂」。

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近期數據顯示，特斯拉的汽車業務正面臨多重壓力。在過去五年中，除了話題性十足但銷量未達預期的 Cybertruck 外，公司並未推出任何全新的大眾市場車型。先前備受期待的 2.5 萬美元平價車型（俗稱 Model 2）開發計畫已被擱置，馬斯克轉而將資源集中在無方向盤和踏板的 Cybercab 計畫上。

為應對銷售放緩，特斯拉目前的策略似乎更側重於降低現有車型的價格，而非推出新品。公司車輛工程副總裁 Lars Moravy 在 4 月份曾表示：「每月付款是我們汽車最大的差異化因素。」

與此同時，整體市場環境也對特斯拉構成挑戰。根據 Cox Automotive 的估計，美國第二季電動車的總體銷量下降了約 7%。福特、現代和起亞等競爭對手均報告電動車銷量下滑。在此背景下，分析師預期特斯拉將在 7 月 23 日公布的第二季財報中，銷售額將下降約 10%，利潤則可能下降近 20%。

現實與承諾的鴻溝 導致估值分岐

不過，馬斯克對此老神在在，今年 4 月對投資者表示，「我鼓勵人們不要只顧眼前道路上的顛簸和坑漥，而要仰望山上那座閃閃發光的城堡。」在馬斯克的眼中，那座「山上的城堡」，就是自動駕駛出租車和人形機器人。

儘管特斯拉 2024 年約 1,000 億美元的收入中有四分之三來自汽車銷售，但馬斯克一直告訴投資人，他已將重點轉向透過自動駕駛汽車和機器人來改造公司。

馬斯克預計，自動駕駛計程車服務有朝一日可能為特斯拉增加 5 至 10 兆美元的市值，並預測到 2026 年底，美國道路上將有數十萬輛特斯拉汽車實現完全自動駕駛。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在一份研究報告中寫道，大多數投資者對特斯拉核心汽車業務的估值僅在每股 50 至 100 美元之間，遠低於其約 300 美元的實際股價。這意味著，投資人購買特斯拉股票，更多是為其未來的可能性買單，而非當前的獲利能力。