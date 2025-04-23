平價特斯拉要來了！工程副總裁：外型類似現有車款

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 14:50

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在剛結束的 2025 年第一季投資人電話會議中，特斯拉 (TSLA-US) 工程副總裁 Lars Moravy 表示，外界關注已久的「平價版特斯拉」外型將「與現有車款相似」。代表這款車可能不是嶄新設計，而是在既有平台上進行簡化開發。

據報導，對於新車是否會延續 Model Y 與 Model 3 的命名方式，特斯拉尚未給出明確答覆。在會議問答階段，Moravy 只表示這些車「在形狀和外觀上將與現有車型相似」，但未詳細說明會簡化哪些功能與配備。

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在去年 2024 年第一季的電話會議上，馬斯克也曾暗示說，下一輪汽車將在現有產品線上生產，並使用該公司已有的大量產品，而不是推出一款採用全新生產模式的新車。

早先，中國科技媒體 36 氪也曾報導稱，這款平價版新車將會是「價格更低的 Model Y」。與目前在售的 Model Y 相比，在電池、動力系統與底盤等關鍵零件上幾乎無重大變動，僅透過內部的「depop」開發方式進行簡化。

「depop」是特斯拉內部的一個開發理念，即在保持主要功能不變的情況下，透過簡化配置來快速推出產品。

在去年 8 月，特斯拉就在墨西哥推出了簡化版的 Model 3，取消了部分照明與裝飾設計、改用不織布座椅，並移除後座螢幕，為市場鋪路。