鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 20:30

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《路透》周四 (3 日) 報導，最新調查顯示，歐元區 6 月服務業活動回到溫和擴張，結束 5 月短暫萎縮。不過，由於需求仍疲弱，整體擴張步伐相當有限，即便企業信心有所回升。

歐元區6月服務業PMI終值重返榮枯線上 企業信心升溫但需求仍弱(圖：REUTERS/TPG)

標普全球 (S&P Global) 編製的漢堡商業銀行 (HCOB) 歐元區服務業採購經理人指數 (PMI) 由 5 月的 49.7 上升至 6 月的 50.5，高於初值 50.0 並重回擴張水準(PMI 高於 50 代表擴張，低於 50 則代表萎縮)。

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漢堡商業銀行首席經濟學家戴拉盧比亞 (Cyrus de la Rubia) 表示：「這反映出歐元區處於長期且相對疲弱的成長期，在 PMI 調查 27 年歷史中，這樣的低度擴張期未曾出現過。」

包含製造業與服務業在內的綜合 PMI 指數亦自 50.2 升至 50.6，創下三個月高點，但整體成長幅度仍十分溫和。儘管綜合新訂單已連續第 13 個月下滑，但 6 月的萎縮幅度趨緩，接近持平 (49.7)。即便如此，服務業企業連續第四個月擴大招聘人力，延續近四年半的就業成長走勢。

從主要成員國來看，愛爾蘭連續第四個月領先群雄，但其成長速度已放緩至今年以來最弱。西班牙則超越義大利位居第二，德國重新進入擴張區間，而法國則仍為唯一持續萎縮的主要經濟體，已連跌十個月。

調查也顯示，服務業業者的企業信心在 6 月升至 2025 年以來最高點，進一步脫離 4 月所創的 29 個月低點，雖仍低於長期平均水準。

通膨方面，服務業投入成本的通膨率降至七個月低點，但水準仍偏高；與此同時，服務價格收費則創下三個月來最大漲幅，這可能讓歐洲央行 (ECB) 在通膨控管上面臨更多挑戰。

戴拉盧比亞指出：「歐洲央行對 6 月服務業價格上漲與投入成本仍居高不下的情況應該不會感到滿意。」