鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-04 05:50

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中國小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US) 周四 (3 日) 晚間正式推出全新車型－小鵬 G7，這款被官方稱為「全球首款 L3 級算力的超級 AI 汽車」標誌著小鵬在智慧汽車領域邁出重要一步。

小米Yu7迎來最強對手！小鵬發表全球首款L3級算力的超級AI汽車G7 要價80萬元起

G7 共推出三種版本，包括 602 長續航 Max 版、702 超長續航 Max 版和 702 超長續航 Ultra 版，售價分別為 19.58 萬元 (人民幣，下同)(約 80 萬台幣)、20.58 萬元和 22.58 萬元，較此前 23.58 萬元預售價有明顯下調。

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同時，小鵬也推出限時權益政策，7 月 31 日午夜 12 點前下定 Max 版車型可獲贈價值 1.7 萬元的權益，Ultra 版則贈送價值 2.2 萬元權益，老車主復購還可額外獲得最高 2 萬元的福利，進一步刺激市場需求。

小鵬董事長何小鵬在發表會上表示，今年上半年小鵬汽車累計交付新車 19.7 萬台，第二季創單季歷史新高，海外市場銷量也突破 1.87 萬台，年增 217%。他還宣布，小鵬即將迎來第 80 萬用戶，標誌著品牌發展邁入新階段。

此外，小鵬匯天飛行汽車智造基地將於今年第三季完工，「中國航母」計畫於 2026 年量產交付；人型機器人 IRON 已進入工廠實訓，目標同樣在 2026 年實現量產。

小鵬全球充電網路也已涵蓋超過 31 個國家地區，連接超 230 萬樁，今年下半年也將加速鋪設，為全球用戶提供更便利的補能服務。

何小鵬也特別回應特斯拉今年初「煥新 Model Y，儘管對比」的喊話，直言「我們來了」且強調小鵬 G7 以更大空間、更多舒適、更強科技和更高安全標準重新定義家用中大型 SUV 市場。

小鵬 G7 Max 版標配兩顆 Orin-X 晶片，Ultra 版則配備三顆圖靈 AI 晶片，算力高達 2200TOPS 以上，相當於 9 顆 Orin-X 晶片，遠超業界其他旗艦車型。

技術層面，小鵬 G7 首創 VLA-OL+VLM 雙架構，不依賴雲端即可完成複雜場景決策，Ultra 版將於 9 月實現 VLA 軟體 OTA 推送，11 月升級 VLM 硬體並推送軟體更新，12 月實現 VLA+VLM 個人化學習功能。

基於全球領先的算力，小鵬 G7 全球首發搭載 VLA+VLM 大模型，實現完全本地端部署，其中 VLA-OL 模型建構「運動型大腦 + 小腦」架構，具備持續強化學習能力，為未來 L4/L5 級無人駕駛奠定基礎。全系列車型標配圖靈 AI 智駕，帶來同級最強 ETC 通行、自訂泊車和人機共駕體驗，進一步擴展 NGP 覆蓋場景。

G7 也搭載與華為共同開發的「追光全景」AR-HUD 系統，具備 87 吋超大畫幅和 1920×1080 分辨率，實現全場景 AR 車道級導航，解決產業痛點。

智慧座艙方面，VLM 大模型賦予車輛主動服務能力，使座艙從被動指令接收進化為「智慧管家」。G7 也支援 OMS 智慧感應系統，可即時監測車內狀況，提升家人與寵物安全性。

底盤方面，小鵬 G7 配備「太極 AI 底盤」，全系標配智能可變阻尼減振器、前雙叉臂 + 後五連桿懸架和太極液壓襯套矩陣，具備 5 項 AI 能力，包括減速帶識別、顛簸路段感知、6D 防暈車等，每秒執行 1000 次路況掃描，支援快速迭代。

續航與充電方面，小鵬 G7 全系標配全域 800V、5C 超充，搭載磷酸鐵鋰電池與單馬達驅動，峰值功率 218kW，最高車速 202km/h。

車內設計則採用環抱式座艙，配備 15.6 吋中控螢幕、8 吋後排娛樂螢幕和 9 吋串流後視鏡，提供 4 種內裝色彩及 7 處手機收納位置，兼顧實用性與科技感。

今年上半年，小鵬汽車累計交付 19.7 萬輛，超越去年全年且連 8 月交付量突破 3 萬輛，海外市場銷量大幅年增 217%，在 10 個國家斬獲中國新勢力銷量冠軍，並進入英國、義大利等新市場。