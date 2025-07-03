鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-03 19:40

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日本企業在今年的年度勞資談判中，平均加薪幅度達到 5.25%，創下 34 年來最大的漲幅。

日本企業今年平均加薪5.25% 創34年來最大增幅(圖:shutterstock)

擁有 700 萬會員的日本工會聯合會 (Rengo)，周四 (3 日) 公布年度勞資談判最終統計結果，發布日本薪資連續第 3 年的強勁增長。在經歷了數十年停滯不前後，穩定的薪資增長正成為這個國家新的常態。

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日本企業去年的平均薪資增長為 5.10%，而 2023 年則為 3.58%。這些數據清楚地表明，薪資增長趨勢的鞏固，對日本經濟帶來了深遠的影響。

此次薪資大幅增長背後有多重推動因素。首先，日本正努力應對 嚴重的勞動力短缺問題。由於日本人口迅速老齡化，勞動力緊縮已達到極端水平，尤其在非製造業和小型企業中表現尤為突出，甚至導致部分企業破產。

《路透》今年 1 月發布的一項調查顯示，三分之二的日本企業認為，勞動力短缺問題嚴重或相當嚴重地影響了他們的業務。

其次，企業也在尋求 保護員工免受通貨膨脹的影響。儘管全球許多國家的勞工對高通膨感到不滿，但日本勞工現在卻擁有更大的議價能力。一位不願透露姓名的政府官員表示，企業之間正在形成一種共識，即加薪幅度必須超過通貨膨脹率，這已成為「新的常態」。

目前，日本的核心消費者物價指數 (不包括波動較大的生鮮食品價格) 約為 3.7%。生鮮食品價格也大幅上漲，給消費者帶來了許多焦慮。

穩定的薪資增長對於日本 維持消費驅動的經濟復甦至關重要，這也是日本央行 (BOJ) 恢復升息的先決條件。市場對日本央行的下一步貨幣政策充滿期待。瑞穗研究與技術公司預測，日本明年薪資將增加 4.7%，假設油價將走弱，有助於緩衝美國關稅可能對企業利潤造成的影響。

瑞穗研究首席日本經濟學家 Saisuke Sakai 表示：「由於明年 1 月至 3 月間薪資上漲勢頭可能得到證實，我們預計日本央行將在該季度開始升息。」 路透社的一項調查也顯示，大多數經濟學家預計日本央行下次升息 25 個基點將在 2026 年初。