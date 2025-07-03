鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-03 16:20

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日本央行政策委員高田創周四 (3 日) 發表演說，釋出明確訊息，暗示央行目前的利率升息周期僅是暫時性「暫停」，而非「停止」，並指出若美中貿易談判取得進展，日本央行應準備好重啟政策緊縮。

鷹派高田創：就算面臨川普關稅威脅 日本央行終將重啟升息

高田創此番鷹派言論，即使在美國總統川普威脅對日本商品課徵更高關稅、經濟前景蒙上陰影之際，仍顯得強硬。

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高田創在三重縣對商界領袖發表演說時表示：「我認為，日本央行目前只是暫停其政策利率升息周期，應在一段『觀望』期後繼續調整政策方向。」

他強調，有鑑於美國各種政策的不確定性仍高，日本央行應採取更靈活的貨幣政策，而非過於悲觀。他甚至表示，當局可能需要根據美國政策的變化，「靈活地轉向升息周期」。

高田創指出，日本經濟已處於價格穩定目標接近實現的階段。他認為，貨幣政策進一步調整的關鍵在於能否確認企業的積極行為，包括薪資調漲的可持續性。本周稍早公布的日本央行季度企業短觀調查顯示，儘管對美國關稅影響感到擔憂，但日本大型製造業信心在第二季有所改善。

高田創並未排除今年內再次升息的可能性，表示「我們不應對今年是否可能再次升息抱持先入為主的觀念，可能會有機會，也可能沒有。」

自一月上次升息以來，日本央行已將利率維持在 0.5% 不變，主要原因在於關稅不確定性。經濟學家對於下次升息時機看法不一，部分人士認為日本央行可能在秋季，待貿易談判更加明朗後採取行動；另一些人則認為今年內不會升息。

美國總統川普的經濟政策對日本而言既有下行風險 (如關稅)，也有上行潛力 (如減稅和放鬆管制可能刺激未來經濟增長)。高田創警告，即使目前經濟保持強勁，但關稅擔憂持續時間愈長，對經濟活動的下行壓力可能愈大。

在通膨方面，日本的通膨率在 G7 中保持最高。衡量生活成本的關鍵指標在五月創下兩年新高，日本央行上個月的會議記錄也反映出官員們普遍意識到物價增長略高於預期。

然而，日本央行總裁植田和男多次表示，潛在通膨仍低於央行 2% 的目標，他希望在再次升息前確認這一趨勢。植田和男也強調需要確認美國貿易政策對經濟影響的可能程度。