鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-03 13:56

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南韓總統李在明今 (3) 日表示，韓美兩國之間能否在下周川普政府對等關稅寬限期結束前達成貿易協議仍不明朗，並稱跟美國的關稅談判「非常困難」，無法確定能否在下周二 (8 日) 前完成談判。

力拼開啟Kospi指數5000點時代！韓總統李在明就職滿月：與美關稅談判「非常困難」

李在明在就職滿一個月之際於青瓦台舉行記者會說，「我們正在盡最大努力。雙方目前仍不清楚彼此真正的訴求是什麼」，但稱將盡最大努力在下周二前與美國達成協定，並盡最大努力在談判中取得以韓國國家利益為中心、務實共贏的結果。

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南韓官員也承認，在 7 月 9 日更高關稅生效前達成貿易協定的可能性較低。如果無法達成協議或延長期限，輸美商品的關稅將從目前的 10% 上調至 25%。川普此前已稱無意延長對等關稅寬限期。

南韓出口占經濟總量的 40% 以上。作為汽車、半導體跟電池的重要出口大國，南韓企業和經濟面臨美國關稅的直接衝擊。

李在明在就職滿月記者會上也表示，過去 30 天是全力專注於恢復民生的時間。

李在明也提出了剩下四年十一個月的三大施政方向，分別為「民生穩定和經濟成長、加強社會保障網絡、保障安全和平的日常生活」。

李在明說：「過去 30 天裡，我時時刻刻銘記在國難面前並肩同行的國民殷切期盼，每一天都在奮力奔走、全力以赴。政府將多管齊下穩定民生、緩解生活成本壓力，並擴大對 AI、半導體等高新科技產業和再生能源產業的投資。同時，政府將加速推進資本市場改革，力爭開啟『KOSPI5000 點時代』，並拿出切實可行的穩定房市對策。」

李在明還指出，政府已啟動三大獨立檢察機制，期待在終結內亂、重塑憲法秩序和民主方面發揮關鍵作用。他也表示，政府已邁出實現朝鮮半島和平穩定的第一步，願恢復跟北韓溝通，透過對話與合作走上和平共存之路。

他並強調，對話、溝通與合作至關重要。即便在交戰中，雙方也應保持外交溝通，就算互相憎恨，也要展開對話。