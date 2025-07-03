關稅不確定性影響 比亞迪墨西哥建廠計劃喊卡
鉅亨網編輯林羿君
由於地緣政治緊張局勢，美國貿易政策帶來的不確定性，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 擱置了在墨西哥建造大型工廠的計畫。
彭博報導，比亞迪執行副總裁李柯 1 日在巴西巴伊亞州接受採訪時說，該公司仍有興趣在美洲擴張，但沒有新增投資的時間表。比亞迪正在巴西巴伊亞州開設亞洲以外的首家工廠。
李柯表示：「地緣政治對汽車產業有巨大影響，現在所有企業都在重新思考海外策略。我們希望在形勢更明朗之前再做決定。」
彭博去年 9 月曾報導，儘管比亞迪在墨西哥物色了三處建廠地點，但為了等待美國總統大選的結果而停止了選址。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今年 3 月表示，比亞迪並未正式提出在墨西哥投資的申請。《金融時報》3 月則披露，由於擔心比亞迪的技術可能被美國獲取，中國商務部延後批准比亞迪在墨西哥建廠的審批。
美國汽車製造商已警告稱，關稅將造成數十億美元的額外成本。通用汽車上個月表示，將斥資 40 億美元，將幾款皮卡和 SUV 車型的生產從墨西哥工廠轉移到美國。
李科表示，該公司仍計劃擴大生產規模，但由於全球貿易環境不確定，目前尚不清楚何時做出這項決定。
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