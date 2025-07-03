鉅亨網編輯林羿君 2025-07-03 11:21

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關稅不確定性影響 比亞迪墨西哥建廠計劃喊卡。(圖:shutterstock)

彭博報導，比亞迪執行副總裁李柯 1 日在巴西巴伊亞州接受採訪時說，該公司仍有興趣在美洲擴張，但沒有新增投資的時間表。比亞迪正在巴西巴伊亞州開設亞洲以外的首家工廠。

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李柯表示：「地緣政治對汽車產業有巨大影響，現在所有企業都在重新思考海外策略。我們希望在形勢更明朗之前再做決定。」

彭博去年 9 月曾報導，儘管比亞迪在墨西哥物色了三處建廠地點，但為了等待美國總統大選的結果而停止了選址。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今年 3 月表示，比亞迪並未正式提出在墨西哥投資的申請。《金融時報》3 月則披露，由於擔心比亞迪的技術可能被美國獲取，中國商務部延後批准比亞迪在墨西哥建廠的審批。

美國汽車製造商已警告稱，關稅將造成數十億美元的額外成本。通用汽車上個月表示，將斥資 40 億美元，將幾款皮卡和 SUV 車型的生產從墨西哥工廠轉移到美國。