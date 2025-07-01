鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 21:00

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中國電動車巨擘比亞迪 (01211-HK) 周二 (7/1) 公布，6 月共售出 37 萬 7,628 輛汽車，年增 10%，為 2025 年以來最佳單月表現。儘管在 5 月底大幅降價以刺激買氣，引發外界關注，但數據顯示其成效有限，部分車型最高降幅達 34%，卻未帶來顯著銷售爆發。

比亞迪6月銷量年增10% 寫下今年單月新高(圖：REUTERS/TPG)

比亞迪上月純電乘用車銷量為 20 萬 6,884 輛，帶動今年上半年總交付量達到 210 萬輛。不過，大規模降價行動已對獲利能力造成壓力，令投資人擔憂毛利下滑，公司市值自 5 月底以來蒸發逾 200 億美元。相關價格戰行為也遭到中國監管機構與產業協會批評，指責車企陷入「惡性競爭」，呼籲業者自律調價。

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在中國國內市場動能逐漸放緩之際，比亞迪在歐洲市場持續展現成長潛力。市場研究機構 Jato Dynamics 資料顯示，比亞迪在今年 5 月歐洲新車註冊數幾乎追上特斯拉 (TSLA-US)，並延續 4 月初次超越特斯拉的趨勢。根據 Dataforce 資料，比亞迪 2025 年前四個月在歐洲的銷量幾近成長四倍。

受監管壓力影響，比亞迪已在中國市場取消部分折扣方案，並響應產業聯合承諾，將供應商付款期限統一調整為 60 天，以回應官方對供應鏈融資作為變相負債工具的審視。