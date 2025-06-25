鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 16:30

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力壓比亞迪！奇瑞汽車悶聲發大財連22年出口居冠 成中國汽車出口逆襲史典範

中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (2) 日刊文指出，中國汽車出口的崛起是一部從「追趕」到「領先」的逆襲史。2000 年，中國汽車每年僅出口 1.7 萬輛，不足同期日本 472 萬輛的零頭，到了 2010 年左右，雖突破百萬輛，但在百萬輛水位徘徊十餘年。

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直到 2021 年，新能源汽車浪潮席捲全球，中國汽車出口量「井噴式」爆發，達到 201.6 萬輛，超越南韓成為全球前三名，2022 年增至 311.1 萬輛，超越德國躍居第二，2023 年更暴漲至 491 萬輛，擊敗日本 442 萬輛登頂全球第一，去年出口 586 萬輛，持續領先。

在這場「出海競賽」中，奇瑞的表現特別亮眼。今年前 5 月，奇瑞汽車出口量達 44.1 萬輛，穩居中國車廠出口榜首，上月出口量更衝破 10 萬輛，達 10 萬 658 輛，遠超比亞迪的 84068 輛，位居第一。

今年前 5 月，奇瑞累計出口量 44.1 萬輛，比亞迪為 35.7 萬輛，二者合計佔中國汽車出口總量的三分之一，也就是中國每出口 3 輛汽車，便有一輛來自奇瑞或比亞迪。

更值得關注的是，奇瑞的出口並非「曇花一現」。自 2003 年首次出口以來，奇瑞連續 22 年穩居中國品牌乘用車出口第一，海外市場貢獻近半壁江山。

2024 年，奇瑞總銷量達 260 萬輛，其中出口量 114 萬輛，佔比超 43%，且營收突破 4800 億元 (人民幣，下同)，年增率超過 50%，首次躋身世界 500 強。

相較之下，比亞迪等車廠銷量 95% 以上集中於國內市場，奇瑞則是「內外兼修」的典型，既在中國國內保持成長，又在海外市場持續擴張。

中國車廠的集體出海，正重塑全球汽車產業格局。從福特 T 型車的流水線時代，到豐田精益生產的全球擴張，再到中國車廠乘著新能源東風「出海」，產業話語權的轉移從未停歇。如今，奇瑞、比亞迪等中國品牌不僅輸出工業產品，更將「中國智造」的標籤貼向全球。