search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

力壓比亞迪！奇瑞汽車悶聲發大財連22年出口居冠 成中國汽車出口逆襲史典範

鉅亨網編譯陳韋廷


最近幾年，中國汽車產業迎來爆發性成長，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 以新能源汽車成為全球焦點，但鮮有人知的是，另一家中國車廠奇瑞正以更低調的姿態在海外市場「悶聲發大財」，不僅穩坐中國汽車出口銷售冠軍，更在全球汽車產業格局中刻下鮮明印記。

cover image of news article
力壓比亞迪！奇瑞汽車悶聲發大財連22年出口居冠 成中國汽車出口逆襲史典範

中國騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (2) 日刊文指出，中國汽車出口的崛起是一部從「追趕」到「領先」的逆襲史。2000 年，中國汽車每年僅出口 1.7 萬輛，不足同期日本 472 萬輛的零頭，到了 2010 年左右，雖突破百萬輛，但在百萬輛水位徘徊十餘年。


直到 2021 年，新能源汽車浪潮席捲全球，中國汽車出口量「井噴式」爆發，達到 201.6 萬輛，超越南韓成為全球前三名，2022 年增至 311.1 萬輛，超越德國躍居第二，2023 年更暴漲至 491 萬輛，擊敗日本 442 萬輛登頂全球第一，去年出口 586 萬輛，持續領先。

在這場「出海競賽」中，奇瑞的表現特別亮眼。今年前 5 月，奇瑞汽車出口量達 44.1 萬輛，穩居中國車廠出口榜首，上月出口量更衝破 10 萬輛，達 10 萬 658 輛，遠超比亞迪的 84068 輛，位居第一。

今年前 5 月，奇瑞累計出口量 44.1 萬輛，比亞迪為 35.7 萬輛，二者合計佔中國汽車出口總量的三分之一，也就是中國每出口 3 輛汽車，便有一輛來自奇瑞或比亞迪。

更值得關注的是，奇瑞的出口並非「曇花一現」。自 2003 年首次出口以來，奇瑞連續 22 年穩居中國品牌乘用車出口第一，海外市場貢獻近半壁江山。

2024 年，奇瑞總銷量達 260 萬輛，其中出口量 114 萬輛，佔比超 43%，且營收突破 4800 億元 (人民幣，下同)，年增率超過 50%，首次躋身世界 500 強。

相較之下，比亞迪等車廠銷量 95% 以上集中於國內市場，奇瑞則是「內外兼修」的典型，既在中國國內保持成長，又在海外市場持續擴張。

中國車廠的集體出海，正重塑全球汽車產業格局。從福特 T 型車的流水線時代，到豐田精益生產的全球擴張，再到中國車廠乘著新能源東風「出海」，產業話語權的轉移從未停歇。如今，奇瑞、比亞迪等中國品牌不僅輸出工業產品，更將「中國智造」的標籤貼向全球。

在全球汽車產業的競技場上，中國正以「後來居上」的姿態改寫規則，從「引進」到「走出去」，從「製造」到「智造」，中國車廠的出海征程，既是一個行業的成長史，更是一個國家工業實力的縮影。

文章標籤

比亞迪奇瑞中國汽車產業出口新能源車出海

相關行情

台股首頁我要存股
比亞迪349.27+1.72%
比亞迪股份129.900-0.23%
人民幣/美元0.1394+0.00%
美元/離岸人民幣7.1700+0.10%
美元/人民幣7.1715+0.00%

延伸閱讀



Empty