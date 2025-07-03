〈美股盤後〉美越達成貿易協議 標普那指均創歷史新猷

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-03 04:47

‌



在美國與越南達成貿易協議後，美股週三 (2 日) 收盤普遍走高，標準普爾 500 指數和那斯達克指數均創歷史新猷。

美越達成貿易協議 標普那指均創歷史新猷 (圖：shutterstock)

美國總統川普週三宣布美越達成貿易協議，內容包括美國對越南商品徵收 20% 的關稅，以及 40% 的「轉運」關稅。該協議將使美國能夠免關稅進入越南市場。Nike 股價彈升超 4%，因其約有一半鞋類產品在越南與中國製造。

‌



美國財政部副部長福肯德 (Michael Faulkender) 週三透露，預計下週將宣布多項貿易協議。

週三稍早，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值 (減少 3.3 萬個就業崗位)，創下 2023 年 3 月以來首見。

然而，ADP 報告在預測政府官方月度就業報告方面的準確性一向不佳。官方數據將於週四公布，經濟學家預估 6 月非農新增就業人數為 11 萬人。

若即將公布非農就業數據也不如預期，聯準會 7 月稍晚召開政策會議時可能會考慮降息。

市場對本月降息的預期正逐步升高，CME 的 FedWatch 工具顯示，目前降息機率約為 23%，高於前一日的 21%。

此外，投資人也在消化川普稅改法案的進展。該法案週二在參議院驚險闖關成功，目前回到眾議院進行表決，但共和黨內仍有部分議員持保留態度。

美股週三 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 10.52 點，或 0.02%，收 44,484.42 點。

那斯達克指數上漲 190.24 點，或 0.94%，收 20,393.13 點。

S&P 500 指數上漲 29.41 點，或 0.47%，收 6,227.42 點。

費城半導體指數上漲 103.55 點，或 1.88%，收 5,611.05 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 105.21 點，或 0.71%，收 14,824.26 點。

標普 11 大板塊整體上漲 0.47%，能源、原物料與科技類股領漲。醫療保健與公用事業下跌，成為主要拖累板塊。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 0.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.59%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.24%。

台股 ADR 回神走高。台積電 ADR (TSM-US) 強升 3.97%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.66%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 彈升 4.97% 至每股 315.65 美元。特斯拉 2025 年第二季交車量年跌 13.5% 至 38 萬 4,122 輛，創該公司史上最大跌幅，分析指出，儘管特斯拉第二季交車量欠佳，但該季可能是低點，最糟情況應該已過去。

蘋果 (AAPL-US) 暖漲 2.22% 至每股 212.44 美元，美國將對來自越南輸美商品加徵新關稅，包括 AirPods、iPad、Mac mini 等產品將面臨關稅成本暴增，稅率自 4% 來到至少 20%。

然而，瑞銀報告指出，越南出口至美國的蘋果產品僅佔總營收的一小部分，因此即使加徵關稅，也僅會造成有限衝擊。

健康保險公司 Centene (CNC-US) 因健康保險市場業務面臨意外挑戰以及醫療補助計畫成本攀升，撤回 2025 年財測，該股週三崩跌 40.35% 報每股 33.78 美元。

外傳英特爾新任執行長陳立武考慮終止 18A 製程對外推廣，轉攻 14A 技術，以吸引更多大型客戶，進一步加強對台積電的競爭力。英特爾 (INTC-US) 週三仍挫跌 4.25% 至每股 21.88 美元。

關鍵數據

美國 6 月 ADP 新增就業人數報 - 3.3 萬人，預期 9.9 萬人，前值 2.9 萬人

華爾街分析

Forexlive 分析師 Adam Button 表示，6 月 ADP 就業人數是自 2023 年 3 月以來最糟糕的數字，非農就業數據公布之前，這是一個艱難的時刻。

隨著美股屢創歷史高點，市場投機氣氛升溫，巴克萊銀行專門衡量市場「非理性繁榮」的指標近來急劇上升，其一個月平均值已達 10.7%，為今年 2 月以來首度突破兩位數水準。

該行策略師警告，該水準歷來多與市場極端泡沫風險相伴而生，投資人可能過度樂觀，應警惕未來波動性升高。

RBC 資本市場策略師 Lori Calvasina 指出，儘管近期美股反彈受到市場情緒支撐，但從估值與企業獲利前景來看，已顯現出超買跡象，基本面並不完全支持目前漲勢。

她警告，美股整體尚未進入泡沫階段，但已有朝該方向發展的跡象。若未來關稅政策引發通膨或更廣泛的經濟壓力，或是聯準會最終未如預期降息，恐將對投資人構成不小衝擊，帶來意料之外的下行風險。