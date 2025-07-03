鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 02:31

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《彭博》周三 (2 日) 報導，短影音平台 TikTok 再度調整其美國電商團隊人力編制，進行今年以來第三波裁員。該團隊自 4 月以來便持續進行組織重整，反映出 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 在美國市場面臨的電商發展挑戰與地緣政治風險。

TikTok美國電商團隊再裁員 今年第三波調整(圖：REUTERS/TPG)

TikTok 發言人表示：「隨著 TikTok Shop 業務的演進，我們會定期檢視營運策略以確保長期成功。我們做出艱難的決定，調整部分團隊編制，以更貼合策略重點。」不過，該公司並未說明此次裁員人數。

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根據《彭博》稍早報導，TikTok Shop 美國電商團隊今年 4 月與 5 月分別已進行兩輪裁員，背景是該部門 2023 年未能達成內部銷售目標。知情人士指出，近月來 TikTok 也正逐步用與中國有連結的管理者，取代西雅圖當地原本聘用的人員，以複製字節跳動在亞洲市場的電商成功模式。

儘管持續調整組織，TikTok Shop 仍是 TikTok 全球業務中成長最快的單位之一，並被列為母公司重點投資項目。去年該平台已拓展至德國、西班牙等五個歐洲國家，持續全球布局。