鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 07:00

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印度領先的非銀行金融公司 HDB 金融服務公司 (HDB Financial Services) 周三 (2 日) 在孟買證交所掛牌上市，標誌著 2025 年印度資本市場規模最大的 IPO 案圓滿落幕。此次 IPO 總規模達 1250 億盧比(約 15 億美元)，包括母公司 HDFC 銀行出售的 1000 億盧比存量股份及公司新增的 250 億盧比新股，發行價定為每股 740 盧比，位於 700-740 盧比定價區間上限。

「印度版螞蟻金服」震撼登場！HDB金融服務IPO認購火爆 市值一夜暴漲150億盧比

HDB 上市首日表現強勁，HDB 金融服務公司以 835 盧比開盤，較發行價上漲 12.84%，盤中走勢穩健。

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市場對這檔新股的熱烈反響貫穿整個申購期，根據《路透社》報導，申購第二日 (6 月 26 日) 即實現超額認購，《今日印度報》的數據更顯示，最終認購倍數接近 27 倍。金融服務公司 Emkay Global 給予 900 盧比目標價，多位分析師預測股價將上漲 7%-10%。

此次 IPO 的成功凸顯投資人對印度非銀行金融公司 (NBFC) 產業的強烈興趣。

另據《彭博資訊》報導，印度券商 Anand Rathi 分析指出，HDB 金融服務公司的上市「反映出印度 NBFC 族群的韌性，以及市場對普惠金融和優質貸款資產的信心」，IPO 的成功也有望帶動塔塔資本等同類企業後續融資活動。

券商也普遍預期，今年下半年印度 IPO 市場將進一步升溫，非銀行金融公司將成為融資主力。

值得注意的是，HDB 金融服務公司灰色市場溢價 (GMP) 在 IPO 期間一度高達 7%-10%，引發市場對首日股價走勢的高度關注。

對此 Zerodha 共同創辦人 Nithin Kamath 提醒投資人需警惕短期波動風險，並稱「灰市溢價與實際表現並不總是一致」，高估值恐面臨回檔壓力。

作為印度金融體系的重要組成部分，HDB 金融服務公司此次 IPO 不僅創下今年印度股市最大規模紀錄，更成為業界信心回升的風向標。