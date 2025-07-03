「印度版螞蟻金服」震撼登場！HDB金融服務IPO認購火爆 市值一夜暴漲150億盧比
鉅亨網編譯陳韋廷
印度領先的非銀行金融公司 HDB 金融服務公司 (HDB Financial Services) 周三 (2 日) 在孟買證交所掛牌上市，標誌著 2025 年印度資本市場規模最大的 IPO 案圓滿落幕。此次 IPO 總規模達 1250 億盧比(約 15 億美元)，包括母公司 HDFC 銀行出售的 1000 億盧比存量股份及公司新增的 250 億盧比新股，發行價定為每股 740 盧比，位於 700-740 盧比定價區間上限。
HDB 上市首日表現強勁，HDB 金融服務公司以 835 盧比開盤，較發行價上漲 12.84%，盤中走勢穩健。
市場對這檔新股的熱烈反響貫穿整個申購期，根據《路透社》報導，申購第二日 (6 月 26 日) 即實現超額認購，《今日印度報》的數據更顯示，最終認購倍數接近 27 倍。金融服務公司 Emkay Global 給予 900 盧比目標價，多位分析師預測股價將上漲 7%-10%。
此次 IPO 的成功凸顯投資人對印度非銀行金融公司 (NBFC) 產業的強烈興趣。
另據《彭博資訊》報導，印度券商 Anand Rathi 分析指出，HDB 金融服務公司的上市「反映出印度 NBFC 族群的韌性，以及市場對普惠金融和優質貸款資產的信心」，IPO 的成功也有望帶動塔塔資本等同類企業後續融資活動。
券商也普遍預期，今年下半年印度 IPO 市場將進一步升溫，非銀行金融公司將成為融資主力。
值得注意的是，HDB 金融服務公司灰色市場溢價 (GMP) 在 IPO 期間一度高達 7%-10%，引發市場對首日股價走勢的高度關注。
對此 Zerodha 共同創辦人 Nithin Kamath 提醒投資人需警惕短期波動風險，並稱「灰市溢價與實際表現並不總是一致」，高估值恐面臨回檔壓力。
作為印度金融體系的重要組成部分，HDB 金融服務公司此次 IPO 不僅創下今年印度股市最大規模紀錄，更成為業界信心回升的風向標。
專家指出，隨著印度經濟持續復甦，非銀行金融公司正透過資本市場加速擴張，但市場波動風險仍須謹慎應對。
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