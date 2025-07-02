鉅亨網編輯林羿君 2025-07-02 13:31

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在美國總統川普預計於一週後（7 月 9 日）對包括歐盟和日本在內的數十個經濟體重新實施高額關稅之際，許多國家仍在爭分奪秒，希望能達成協議，以避免最壞的衝擊。

川普對等關稅倒數7天 各國命運面臨「三選一」。(圖:shutterstock)

此關稅措施是川普總統於今年四月以貿易關係中缺乏「互惠」為由所提出的一系列方案之一。最初，美國對大多數貿易夥伴加徵了 10% 的關稅，並計畫後續對存在鉅額貿易逆差的國家實施更高的客製化稅率。然而，為了保留談判空間，這些措施的生效日期被推遲至 7 月。

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分析師預期，各國將面臨以下三種可能結果之一：達成框架協議、獲得延長暫緩加徵更高關稅的期限，或是面臨關稅急劇飆升。

一、達成「框架」協議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週五在 CNBC 節目上表示：「我們將在 7 月 9 日之前達成一批協議。」儘管決策者未具體點名，但貝森特強調，華盛頓一直致力於與約 18 個主要夥伴達成協議。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）副主席溫迪 · 卡特勒（Wendy Cutler）向法新社表示：「越南、印度和台灣仍然是達成協議的有力候選者。」若無法達成協議，越南的「互惠關稅」將從 10% 的基準線飆升至 46%，印度將升至 26%，而台灣則為 32%。

大西洋理事會的國際經濟主席喬許 · 李普斯基（Josh Lipsky）指出，印度談判代表近期延長了在美國的行程，這似乎使其成為「領跑者」。然而，他補充說：「日本原本也在此列，但情況有些倒退。」此番言論指的是川普總統週一對日本不願接受美國稻米出口的批評。

分析師認為，考慮到貿易協定的複雜性，這些協議不太可能成為全面的貿易協定。自 4 月以來，華盛頓僅宣布與英國達成一項協定，以及與中國達成一項暫時降低報復性關稅的協議。

二、延長暫緩期

貝森特部長也提到，對於「秉持誠信進行談判」的國家，其關稅可能得以維持在 10% 的基準水平。但他補充說，是否延長暫緩期限將取決於川普總統的決定。

ASPI 的卡特勒表示：「南韓隨著新政府上任，似乎很有機會獲得延期。」

李普斯基預計，許多國家將屬於此類，獲得的暫緩期可能持續到 9 月 1 日的勞動節。貝森特早前曾表示，華盛頓可能在勞動節前完成其貿易協議議程，這暗示更多協議有望達成，但談判很可能延續至七月之後。

三、重新實施高關稅

然而，貝森特警告，對於那些美國認為「頑固不化」的國家，關稅可能會恢復到川普先前宣布的更高水平，稅率範圍從 11% 到 50% 不等。

卡特勒警告說：「日本拒絕開放其稻米市場，加上美國在降低汽車關稅方面的抵制，可能導致日本面臨 24% 的互惠關稅被重新實施。」