鉅亨網編輯林羿君 2025-07-02 11:20

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軟銀集團收購半導體設計公司 Ampere Computing LLC 的交易可能面臨美國政府更長期的審查。

軟銀AI野心受阻 收購Ampere遭美國盯上深入調查。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）作為負責審查交易的兩家監管機構之一，已開始對此收購展開深入調查，正式說法是第二次要求提供交易相關資訊。 只有一小部分交易會面臨這類後續要求。再某些情況下，調查可能會持續一年或更長時間，並可能預示著後面會有阻止交易的訴訟。

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軟銀與 Ampere 的代表不予置評。軟銀股價週三上午在東京下跌約 2%。

軟銀今年 3 月宣布以全現金收購 Ampere，對後者的估值達 65 億美元，標誌著這家日本公司在增強人工智慧基礎設施方面又邁出了一步。 Ampere 生產的伺服器處理器是資料中心電腦的主要元件之一。

軟銀已是 ARM 的多數股權所有者，該公司的技術廣泛應用於整個電子產業，並日益成為伺服器晶片的基礎。Ampere 是 ARM 授權其基礎技術的客戶之一。