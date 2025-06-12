鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-12 09:30

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輝達執行長黃仁勳周三 (11 日) 在 GTC 巴黎開發者大會上對量子計算技術發表樂觀評價，量子計算相關股票在當天早盤應聲大漲，量子計算公司 (QUBT) 當天早盤漲逾 32%，終場收高 25.38%，盤後續揚 1.74%，Rigetti Computing(RGTI)盤中一度漲逾 17%，終場收斂漲勢至 11.39%，這些公司主要生產量子計算硬體和軟體。

​​黃仁勳：量子計算正抵達「轉折點」相關股應聲衝高 Rigetti飆逾11%、QUBT暴漲逾25%

輝達執行長黃仁勳周三表示，量子計算正迎來轉捩點，並將在未來幾年強大到足以説明全球「解決一些有趣問題的領域」。

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黃仁勳在巴黎舉行的 VivaTech 2025 大會與輝達聯合活動上發表主題演講時指出，科技公司已開發幾十年的量子計算勢將騰飛，系統將迅速變得「更穩健、性能更高並更具韌性」。

黃仁勳介紹，輝達會以多種方式與世界各地的量子計算公司合作。未來幾年或至少是下一代超級電腦中，它們中的每一個都將擁有連接到 GPU 的 QPU。QPU 將進行量子計算，而 GPU 將用於預處理、控制、糾錯、後處理。

黃仁勳此番言論釋放樂觀信號。今年 1 月，黃仁勳曾對華爾街分析師表示，真正有用的量子計算機可能還需要二十年才能實現，這一言論導致量子計算族群大幅下挫，黃仁勳後來也收回他的評論。

黃仁勳對量子計算技術發表樂觀言論的前一天，IBM 宣佈正在打造全球首台能無誤差運行的大規模量子計算機，該計算機定於 2029 年前推出。

當前，量子計算機受誤差問題困擾。AI 和傳統計算機都屬於依賴線性代數的「經典」 計算機，而量子計算機依賴量子力學和高等數學，這使其具備更強的處理能力，也讓它們在網路安全、密碼學和化學等領域解決特定問題時更為有用。

不過，量子計算機較為脆弱，容易產生誤差，這阻礙行業推出實用的量子計算機的進程。

分析師表示，IBM 的聲明標誌著朝著這一目標邁出「重要」一步。

谷歌、亞馬遜和微軟等大型科技公司也在各自的量子計算領域取得進展。亞馬遜和微軟今年 2 月推出兩款量子晶片。谷歌去年 12 月發布一款名為 Willow 的量子計算晶片，稱該技術 「為打造實用的大規模量子計算機鋪平道路」。