鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-01 13:30

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日元在 7 月的開局符合歷史規律，在過去的 5 年裡，日元每逢 7 月都上漲，依據今年以來的日元走勢，這一紀錄似乎有望延續。

美元疲軟、日銀轉鷹雙重助攻：日元7月強勢能否延續？

截至 6 月底，日元兌美元匯率在過去 6 個月內已累計上漲 9%，創下近年來最佳上半年表現。自 2020 年以來，日元每年 7 月都會攀升，兌美元的平均漲幅為 2.8%，是向來表現最強勁的 1 個月份。

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截至東京時間周二 (1 日) 下午 14:14，美元兌日元報 143.67，日元漲 0.26%。

分析師指出，日元歷年 7 月走強受多重因素影響，包括日本央行政策調整、8 月夏休前的倉位調整，以及出口商將海外收入兌換日元用於股息支付等。雖然這些因素今年可能繼續發揮作用，但當前最主要的推動力量來自於美元的全面走弱。

Forexlive.com 貨幣分析師 Adam Button 表示，「2025 年外匯市場的主旋律就是美元疲軟」，貿易戰是主要原因，而且川普似乎準備在 7 月初再次升級貿易衝突，這將對美元造成進一步打擊。

美元指數今年上半年已累計下跌約 10.8%，創下自 1973 年尼克森 (Richard Nixon) 擔任總統以來最差的上半年表現。

(圖表來源: 彭博)

市場參與者已為日元進一步走強做好準備，根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 6 月 24 日當周，槓桿基金的日元淨多頭倉位已增加 7,301 口至 15,935 口。日本央行最鷹派成員表示，即使經濟不確定性持續存在，若通膨風險上升也可能需要升息。隔夜指數互換顯示，市場目前預計日本央行在 10 月會議前升息的可能性約為 40%，年底前升息概率超過 50%。

T&D 資產管理公司基金經理 Hiroshi Namioka 預計，本月貿易談判將取得進展，同時日本央行將釋放更鷹派的政策信號，這將為日元提供支撐。他補充說，買方投資者可能會在 8 月夏休前建立日元多頭倉位，同時製造商和企業在假期前將美元兌換為日元以籌集資金的操作，也將推高日元匯率。