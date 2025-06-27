史上最甜！台幣/日元逼近1:5 差2個月換匯可多吃32碗拉麵
鉅亨網記者陳于晴 台北
新台幣兌美元今 (27) 日再現強烈升值之勢，暌違 3 年多，盤中升值逾 2 角，成功叩關 28 字頭，漲勢位居亞幣之冠，新台幣兌換日元同樣出現史上最甜價，根據臺銀牌告匯率顯示，日元現鈔賣出價出現 0.2042 價位，再度破底，幾乎是 1:5 的換匯價，以個人旅費 5 萬元來計算，相隔 2 個月換匯相當於可多吃 32 碗拉麵，許多網友樂觀期待 0.19 字頭的到來。
受到美元走弱影響，加上熱錢湧入、出口商季底擴大拋匯，新台幣兌美元升勢猛烈，本周接連飛越 29.5 元、29 元關鍵價位，盤中最高升抵 28.95 元，升值多達 2.15 角，改寫 2022 年 4 月中旬以來的新高。
回顧近期日元現鈔賣出價，今年 4/22 衝上 0.2351、寫下逾 2 年新高紀錄後，匯價隨即急轉直下，新台幣匯率 4、5 月之際出現暴力升值，5/12 收盤失守 0.21 字頭，大跌至 0.2085，為前波低點，隨後新台幣止穩一段時間，近兩周升勢再起，使得日元現鈔賣出價再探歷史新低，6/27 來到 0.2042。
台幣與日元幾乎是 1:5 的換匯價，讓許多哈日族相當開心，若與 4/22 高點相比，民眾兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 21 萬 2675 日元，今天匯價則可換得 24 萬 4857 日元，短短 2 個月就能多換得 32182 日元。
以日本當地拉麵一碗定價約 1000 日元來說，相隔 2 個月換匯相當於可多吃 32 碗拉麵，或是免費暢玩東京迪士尼 (最高定價 10900 日元) 三次，許多民眾經常跑日本購買藥妝、電器，現在換匯又更划算了，讓哈日族直呼「日元太甜了，只好再衝一趟日本」。
市場預期聯準會 (Fed) 可能比預期更快、更大幅度地降息，美元指數應聲跌至 3 年半新低，來到 97 字頭。根據央行統計至 6/26，自 2024 年底以來，新台幣累計升值 12.4%，成為最強勢亞幣，韓元、日元分別升值 8.74%、8.44%，遠遠落後新台幣，新加坡幣升值 6.71%，而人民幣僅升值 1.83%。
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