半世紀以來最差開局！美元指數跌10% 結束上半年
鉅亨網編譯鍾詠翔
美元指數在第二季最後一個交易日跌破 97 關口，上半年累計下跌 10.7%，寫下上世紀 70 年代以來最差開局。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周一（30 日）紐約尾盤下跌 0.35% 至 96.86，連續第六個月走低。
據《第一財經》周二報導，除非投資者看到川普政府出現巨大變化，否則美元可能會處於一輪更持久疲軟的風口浪尖，這是自 2000 年代以來從未見過，當時美元在 2002 年至 2008 年間因歐元等競爭對手走強而走低。
道富銀行資深全球宏觀策略師 Marvin Loh 表示：「美元肯定有下跌空間。」
法國巴黎銀行資產管理公司投資組合經理人 Peter Vasarro 表示，他認為美元相對於許多最大競爭對手仍然被高估，這也是他建議放空美元的原因之一。
雖然這已經成為一種越來越受歡迎的交易，但 Vasarro 說，在真正擁擠之前，它可能還有一段路要走。
法巴銀行稱，今年年初以來，丹麥養老基金已將美元曝險部位減少 370 億美元。跡象表明，這種轉變可能仍處於早期階段，因為所謂大型投資者——養老基金、保險公司、共同基金和其他以長期為重點的機構投資者，在改變投資策略時通常會更加慎重。
德意志銀行策略師 George Saravelos 在報告中表示，有跡象表明，自今年年初以來，丹麥保險公司和養老基金大幅提高了美元對沖比率。對抗美元的力量似乎令人望而生畏，在經歷了十多年牛市之後，許多人認為美元似乎早就應該持續疲軟了。
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