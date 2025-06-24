鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 18:00

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最新數據顯示，中國在今年前 5 月全球車市中，以絕對優勢穩居全球最大汽車消費市場地位，上月銷量達 268.6 萬輛，年增 11.2%，前五月累計銷量突破 1274.8 萬輛，年增率 10.9%，體量相當於全球第二大市場美國同期數據的近兩倍，這一表現進一步鞏固中國在全球汽車產業鏈中的核心地位。

今年前5月狂賣1274萬輛！中國是美國兩倍穩居全球車市「一哥」巴西擠下南韓成老六（圖：Shutterstock）

根據中汽數研日前發布的數據，全球汽車銷量前十強市場中，中國、美國、日本、印度與德國五大市場銷量均突破百萬輛門檻。美國以 686.1 萬輛成績穩坐亞軍，年增率 5%，日本憑藉 195.3 萬輛超越印度躍居第三，創下 11.3% 的年增率紀錄，成為前十強中增速最快國家。

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印度雖以 187.1 萬輛位列第四，但增速明顯放緩，僅 2.7%。歐洲最大市場德國銷量則萎縮 2.2% 至 114.7 萬輛。

值得關注的是新興市場表現，巴西以 92.7 萬輛銷量躋身第六，成為中國車廠重點佈局戰略要地。英國、加拿大、義大利、南韓緊隨其後，構成前十強的歐美亞多元版圖。

從區域格局看，已開發國家仍佔據七席，但中國、印度、巴西三個新興經濟體憑藉人口規模優勢推動市場擴張。中國貢獻每萬人 90.2 輛的汽車消費量，達到印度同期水平的 7 倍，但仍遠低於美國人均 201 輛、日本 158 輛的消費能級。

歐洲市場則整體呈現成長疲態，法國前五月銷量下滑 8.3% 至 67.3 萬輛，被韓國以 67.9 萬輛反超，德國、英國增速均低於 1%，顯示成熟市場飽和壓力，而以中國為首的新興市場已成為主要增長引擎。