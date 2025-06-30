加拿大放軟身段？取消數位服務稅盼與川普重啟貿易談判
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著美國與加拿大的貿易談判因美國總統川普不滿破裂，加拿大財政部於週日（29 日）晚間突然宣布，取消原定針對美國科技公司的數位服務稅，旨在化解與美方緊張局勢，爭取重啟談判機會。
根據《路透》報導，加拿大財政部表示，原定於週一（30 日）開始徵收的數位稅將全面暫停。加拿大國家稅務部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）也將提出立法程序，廢除數位服務稅。
上週五（27 日）川普突然宣布中止與加拿大的貿易談判，痛批加拿大數位服務稅對美國科技業是「公然攻擊」，週日又再次警告，未來一週內將對加拿大商品加徵新一波關稅，重燃兩國貿易緊張情勢。
加拿大的數位服務稅原計畫，向企業從加拿大用戶獲得的數位服務收入課徵 3% 稅率，並追溯至 2022 年，將對亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta (META-US) 、Google (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等美國科技巨頭產生實質影響，使美國大型科技公司損失數十億美元，令川普不滿。
加拿大官方聲明指出，數位服務稅最初於 2020 年宣布，目的為讓在加拿大營運的大型科技公司，能對其來自加拿大的數位收入繳納公平稅賦。然而，加拿大也強調，其更希望能透過國際間的多邊協議來解決此一問題。
數位稅取消消息一出，美國股市期貨隨即上漲，市場信心回穩，樂觀情緒也蔓延至亞洲金融市場，帶動整體股市走勢。
加拿大是美國第二大貿易夥伴，也是美國出口商品的最大買家。根據美國普查局數據，2023 年加拿大購買了 3,494 億美元的美國商品，出口至美國的商品金額則達 4,127 億美元。
2024 年初，拜登政府就曾針對加拿大數位稅提出貿易爭端協商，認為其違反《北美自由貿易協定》（USMCA）條款。雖然加拿大曾於 4 月暫時避過川普的全面關稅制裁，但目前仍遭受高達 50% 的鋼鋁關稅壓力。
加拿大財政部強調，總理卡尼（Mark Carney）與川普預計近期恢復貿易談判，目標是在 7 月 21 日之前敲定新的貿易協議，穩定雙邊經貿關係。
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