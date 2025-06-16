川普《大而美法案》899條款惹議！分析師：恐重創外國對美投資、打擊美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 16:00

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根據《衛報》報導，美國總統川普新推出的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）中第 899 條款，可能對外國投資造成重大威脅，進而影響美國資本市場吸引力。

川普《大而美法案》899條款惹議。(圖：Shutterstock)

根據新法規，美國將針對來自對美國個人或企業課徵「不公平外國稅收」的司法管轄區之外國企業與投資人，徵收額外稅率。該條款被外界視為川普對海外課稅政策的「報復性課稅」手段。

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英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）研究員 Max Yoeli 就指出，第 899 條恐進一步疏遠外資，動搖美國一貫的「資本市場開放」形象。他強調，此政策可能削弱外資進入美國的動機。

義大利 UniCredit 銀行也表示，這項措施將打擊全球投資人對美元資產的信心，尤其對外資持有比例不低的美國資產來說更具破壞性。該行補充，歐洲多國如義大利與德國都可能在受影響名單之列。

UniCredit 分析指出，899 條款的目的不僅是增加財政收入以補貼企業減稅，也將成為美國在貿易談判中的強力工具。隨著共和黨可能退出全球最低稅制框架，這項條款被視為美國經濟主權的擴張訊號。

UniCredit 亦擔心，若美國與其他主要經濟體因此產生摩擦，美元作為避險貨幣的地位可能受到侵蝕，對全球金融穩定造成威脅。

德意志銀行外匯研究主管 George Saravelos 則警告，第 899 條款可能標誌著美國從「貿易戰」進一步升級為「資本戰」，將對外資徵稅視為推動經濟利益的武器。

以英國為例，其現行的數位服務稅與轉移利潤稅與美方定義一致，恐成為首波受害者。高盛指出，包括媒體集團 Pearson 、商業服務集團 Experian、害蟲防治公司 Rentokil 與製藥商 Hikma 等倫敦上市公司，在美國的營收占比極高，可能面臨新增稅負。

為避開風險，多家英國企業正考慮將股票上市地點由倫敦遷往紐約。高盛分析指出，若企業由美國投資者持股過半，將可免受第 899 條款限制，例如 Ashtead Group、Compass、Melrose 等具美國控股背景的公司。

除了英國，法國也因對科技企業課徵數位服務稅，可能同樣受到波及。美方視此類針對性稅收為不公平徵稅。