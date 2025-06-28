巴菲特再捐逾1700億台幣股票！創20年來最大規模年度股票捐贈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 16:10

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）於週五（27 日）再度捐出價值 60 億美元（約 1,765 億新台幣）的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 股票，分別捐贈給比爾與美琳達 · 蓋茲基金會（Gates Foundation）和四家家族慈善機構，這是他自 2006 年起進行捐贈以來，最大規模的年度股票捐贈。

巴菲特再捐60億美元股票。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，巴菲特此次共捐出約 1,236 萬股 B 類波克夏股票，其中 943 萬股贈給蓋茲基金會，其餘股票分別捐給以首任妻子命名的 Susan Thompson Buffett 基金會（943,384 股），以及由三位子女領導的基金會，包括 Howard G. Buffett 基金會、Sherwood 基金會與 NoVo 基金會，各獲得 660,366 股。

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儘管捐出巨額股票，94 歲的巴菲特仍持有波克夏 13.8% 股份。捐贈前，他以 1,520 億美元淨資產位居全球第五富豪，這次捐贈後，名次下修至第六位，仍是全球最具影響力的富豪之一。

巴菲特承諾死後捐 99.5% 資產 三子女將共管慈善信託

巴菲特曾於去年更新遺囑，承諾身故後將 99.5% 的資產捐贈至由三名子女管理的慈善信託基金。他要求子女須一致同意，並在十年內完成資金分配，展現他長期推動公益的決心。

巴菲特自 1965 年起領導波克夏，目前該集團市值已超過 1.05 兆美元，旗下企業多達 200 家，包括 Geico 汽車保險、BNSF 鐵路，並長期投資蘋果 (AAPL-US) 與美國運通 (AXP-US) 等重量級股票。

家族基金會聚焦不同議題 延續慈善影響力

巴菲特三名子女各自領導的基金會聚焦於不同領域：

Susan Thompson Buffett 基金會專注於生殖健康與女性權益；

Sherwood 基金會支持內布拉斯加州本地教育與非營利組織；

Howard G. Buffett 基金會則投入 糧食安全與人道救援；

NoVo 基金會聚焦於女性與原住民社群的權益提升。