鉅亨網編譯段智恆 2025-06-28 01:00

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根據《彭博》周五 (27 日) 報導，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 有意在下月會議上討論是否延續近期超大規模的增產步伐。包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯在內的主要產油國態度轉趨積極，可能考慮再度將 8 國合計日增產量維持在 41.1 萬桶的高檔水準，以挽回市場占有率。

OPEC+擬8月續推增產計畫 沙俄態度轉趨積極(圖：REUTERS/TPG)

自 5 月起，OPEC + 已連續三個月大幅超出原定排程進行增產。多位不具名代表透露，該聯盟將在 7 月 6 日召開會議時，研議是否對 8 國另行允許的「加速增產配額」再延長一個月。此舉反映出沙國力圖搶回銷量的策略轉向，儘管全球需求尚未明顯回溫，供給也仍充裕。

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地緣風險與市場波動拉鋸 OPEC + 仍計畫增產

今年稍早，美國轟炸伊朗核設施引爆油價飆升至每桶 80 美元以上，創五個月高點；但隨後中東局勢緩和、停火協議出爐，導致油價急挫。報導指出，在 OPEC + 會議消息曝光後，布蘭特原油期貨隨即下跌約 0.8%，報每桶 67.20 美元。

儘管市場波動劇烈，OPEC + 似乎仍準備繼續擴產。先前對 7 月增產持保留態度的俄羅斯，近期也出現立場轉變。一名知情人士表示，莫斯科方面如今對增產持更開放態度，若聯盟整體達成共識，俄方將不再阻撓。俄國副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周五受訪時也表示：「我們會在會議中進一步討論。」

俄羅斯總統普丁則強調，OPEC + 的增產行動仍在協議框架內，目的是配合夏季用油旺季，滿足日益增長的市場需求。

政治與經濟動機交織 分階段增產或再延續

目前 OPEC + 已批准 5 月至 7 月連續三次「加速增產」方案，每次均比原定排程多出三倍的日產量。有代表坦言，增產動機包括懲罰配額過量生產的成員、安撫美國總統川普對油價的壓力，甚至是為了奪回被美國頁岩油搶走的市場份額。