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OPEC+擬8月續推增產計畫 沙俄態度轉趨積極

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周五 (27 日) 報導，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 有意在下月會議上討論是否延續近期超大規模的增產步伐。包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯在內的主要產油國態度轉趨積極，可能考慮再度將 8 國合計日增產量維持在 41.1 萬桶的高檔水準，以挽回市場占有率。

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OPEC+擬8月續推增產計畫 沙俄態度轉趨積極(圖：REUTERS/TPG)

自 5 月起，OPEC + 已連續三個月大幅超出原定排程進行增產。多位不具名代表透露，該聯盟將在 7 月 6 日召開會議時，研議是否對 8 國另行允許的「加速增產配額」再延長一個月。此舉反映出沙國力圖搶回銷量的策略轉向，儘管全球需求尚未明顯回溫，供給也仍充裕。


地緣風險與市場波動拉鋸 OPEC + 仍計畫增產

今年稍早，美國轟炸伊朗核設施引爆油價飆升至每桶 80 美元以上，創五個月高點；但隨後中東局勢緩和、停火協議出爐，導致油價急挫。報導指出，在 OPEC + 會議消息曝光後，布蘭特原油期貨隨即下跌約 0.8%，報每桶 67.20 美元。

儘管市場波動劇烈，OPEC + 似乎仍準備繼續擴產。先前對 7 月增產持保留態度的俄羅斯，近期也出現立場轉變。一名知情人士表示，莫斯科方面如今對增產持更開放態度，若聯盟整體達成共識，俄方將不再阻撓。俄國副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周五受訪時也表示：「我們會在會議中進一步討論。」

俄羅斯總統普丁則強調，OPEC + 的增產行動仍在協議框架內，目的是配合夏季用油旺季，滿足日益增長的市場需求。

政治與經濟動機交織 分階段增產或再延續

目前 OPEC + 已批准 5 月至 7 月連續三次「加速增產」方案，每次均比原定排程多出三倍的日產量。有代表坦言，增產動機包括懲罰配額過量生產的成員、安撫美國總統川普對油價的壓力，甚至是為了奪回被美國頁岩油搶走的市場份額。

RBC Capital 大宗商品策略主管 Helima Croft 在報告中指出：「即便油價近期因伊朗停火而重挫，我們仍預期 OPEC 內部將續行為期三個月的分階段增產計畫。」

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OPEC+石油輸出國組織與盟國沙烏地阿拉伯俄羅斯石油原油國際油價增產能源市場

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