鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 00:20

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根據外媒周四 (26 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 再度傳出高層離職，與執行長馬斯克關係密切的高階主管 Omead Afshar 已離開公司。據知情人士透露，這項消息近幾天在內部員工間流傳，Afshar 的名字已從公司內部通訊錄中消失。目前他離職的原因與未來動向尚不明朗，馬斯克與特斯拉對此也未做出回應。

傳馬斯克愛將Omead Afshar離開特斯拉 高層人事再現波動(圖：REUTERS/TPG)

Afshar 自 2017 年加入特斯拉，最初擔任 CEO 辦公室成員，後來升任負責北美與歐洲地區的銷售與製造業務。然而，這兩大市場近來因競爭加劇與馬斯克涉入川普政府而遭遇消費者反彈，銷售表現下滑，成為公司痛點之一。

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Afshar 的離職是特斯拉近來一連串人事異動中的最新案例。近期離職的還包括負責人形機器人計畫的工程主管 Milan Kovac，以及北美人資總監 Jenna Ferrua，後者同樣已不在公司通訊錄中。這些高層變動發生在特斯拉動盪的一年，股價自年初以來已下跌約 19%，而電動車需求也持續疲軟。

見證 Model 3 地獄 曾主導德州廠建設

根據其在知名職場社群平台領英 (LinkedIn) 資料，Afshar 於 2017 年加入特斯拉，當時正值 Model 3 量產困境，他曾表示自己幾乎天天與馬斯克共處，「從感恩節、聖誕節、新年、馬斯克生日到差點錯過哥哥婚禮」都陪在馬斯克身旁。

他也是特斯拉德州奧斯汀超級工廠建設的主導人之一，並在公司內部以戴牛仔帽 emoji 作為職稱，在馬斯克核心圈內地位特殊。即便在本週稍早，Afshar 仍在社群平台 X(前推特) 上頻繁發文，為剛推出的無人計程車 Robotaxi 叫好。