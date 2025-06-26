鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 23:00

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小米集團 (01810-HK) 周四 (26 日) 舉辦「米人車家全生態發表會」，一口氣推出多項新品，包括摺疊旗艦手機 MIX Flip 2、Redmi K80 至尊版、小米平板 7S Pro、小尺寸 K Pad、人工智慧 (AI) 眼鏡、小米 YU7 SUV 與 SU7 Ultra 限量版電動車，以及一系列穿戴式裝置與智慧家電。小米強調，未來將持續加碼輔助駕駛技術，並計畫於下半年升級小米 XLA 大型語言模型應用。

小米發表會新品齊發：MIX Flip 2摺疊機、YU7電動車、AI眼鏡亮相(圖:shutterstock)

【手機與平板】MIX Flip 2、K80 至尊版與 7S Pro 齊發

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小米此次發表兩款手機與兩款平板。其中摺疊旗艦 MIX Flip 2 升級採用 Snapdragon 8 至尊版行動平台、3 奈米製程與三面等深微曲螢幕，外螢幕為 4.01 吋，支援 500 款熱門 App 並具備自訂 AI 萌寵鎖定螢幕，折痕更淺。售價為人民幣 5,999 元起。

圖：小米

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Redmi K80 至尊版配備聯發科天璣 9400+、獨顯晶片 D2，搭載 7410 毫安時 (mAh) 超大電池，續航力可達 2.26 天，支援旁路快充技術。螢幕為 6.83 吋直屏，首次使用玻纖背板，售價人民幣 2,599 元起。

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小米平板 7S Pro 則搭載 3 奈米玄戒 O1 晶片，支援個人電腦 (PC) 級應用、配備懸浮鍵盤，電池容量 10,610mAh 並支援 120W 快充。售價人民幣 3,299 元起。

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另一款小尺寸平板 K Pad 配備 8.8 吋 3K LCD 螢幕，同樣採用天璣 9400 + 晶片與大面積液冷系統，電池為 7,500mAh，售價人民幣 2,799 元起。

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【AI 眼鏡與穿戴裝置】支援第一人稱拍攝與 AI 語音喚醒

小米推出全新 AI 眼鏡，主打第一人稱視角拍照與直播，內建小愛同學語音助理，支援即時問答與掃碼支付功能。眼鏡重 40 克，搭載 1,200 萬畫素鏡頭，支援 Type-C 充電，價格自人民幣 1,999 元起，目前已在小米商城與京東平台 (JD-US) 售罄部分色系。

圖：小米

此外，小米手錶 S4 為 41 毫米輕量款式，支援 150 + 運動模式與全面健康監測；小米手環 10 則具備 2 毫米超窄邊框與 21 天超長續航，定價人民幣 269 元起。

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新推出的開放式耳機 Pro 採用航太級鈦絲耳掛、五單元聲學系統，並經哈曼大師團隊調音，售價人民幣 999 元起。

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【電動車與智慧家電】YU7 亮相、小米汽車全線升級

汽車方面，小米發表全新中大型 SUV「小米 YU7」，提供九種車色選擇，主打家庭友善與高續航性能。標準版售價人民幣 25.35 萬元起，Pro 版本為人民幣 27.99 萬元，Max 版則為人民幣 32.99 萬元。車內搭載 Snapdragon 第三代平台與輝達 (NVDA-US)Thor 輔助駕駛晶片，具備冰箱、抽屜等多元收納設計。

圖：小米

同場發表的還有 SU7 Ultra 紐北限量版，定價人民幣 81.49 萬元，僅限量 100 台，周四晚上十點開放預定。

小米執行長雷軍表示，未來將持續投入自駕技術，預計今年下半年升級小米 XLA 大型語言模型。