賈西效率革命持續 亞馬遜零售部門凍結招聘預算

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 03:30

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亞馬遜零售部門凍結招聘預算，公司執行長賈西持續推動效率提升大計。(圖:Shutterstock)

《商業內幕》取得的內部郵件顯示，一位零售部門財務主管在信中說明，零售事業將從管理「人數目標轉向營運費用目標」。所謂員工營運費用是指員工薪資加上股票薪酬。這意味著管理階層在人力配置上更有彈性，只要控制在預算範圍內，就能自由調整招聘的人數和薪資水準。

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AI 重點部門不受影響

這些變化僅適用於亞馬遜零售事業 (包括線上商城、物流部門和 Fresh 生鮮事業) 的企業員工，倉庫工人和支撐 AI 發展的雲端服務部門 AWS 員工不受影響。

亞馬遜發言人霍夫曼 (Zoe Hoffman) 表示，這是大型企業「負責任的成長方式」，並強調不增加招聘預算並不等於不招聘，亞馬遜持續在全公司進行招聘。

霍夫曼說明，亞馬遜各業務部門會根據個別需求採取不同招聘方式，但公司一向同時考慮招聘人數和相關成本。

賈西的效率革命

此舉凸顯執行長賈西對提高效率和獲利率的不懈追求。自 2021 年接任以來，他大砍職位、改革薪酬、精簡管理層級，甚至重新檢討亞馬遜的產品清單策略，全都是為了節省成本和提升效率。

該公司員工數從 2019 年到 2021 年翻倍達到 160 萬人，但去年已降至 155 萬人。亞馬遜 2024 年創下 590 億美元紀錄獲利，幾乎是 2023 年的兩倍。

維持招聘預算穩定可能鼓勵亞馬遜零售管理階層在薪酬支出上更聰明、更靈活。人資專家表示，基於預算的規劃比人數目標提供更嚴格的財務控制，在不確定的商業環境中特別有用。

專家解析新制影響

美國羅格斯大學人資教授 David Kryscynski 表示，管理人數而非招聘預算讓管理階層可以招聘高薪人才而不太擔心薪資問題。但在固定人力預算下，管理階層更可能維持在財務限制內，要麼少招聘，要麼選擇成本較低的候選人。

美國加州州立大學富勒頓分校管理學教授 Shaun Pichler 說，這種模式也讓管理階層擁有更多人事靈活性。沒有人數目標時，他們可以雇用較便宜的承包商或臨時工，也不會有花光全部預算的壓力。