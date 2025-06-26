鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-26 13:30

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美股正在重拾向上動力，而知名經濟學家、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 對此充滿信心，認為在一系列積極催化劑的推動下，美股將再創新高。

經濟學家Siegel：四大催化劑將把美股再推向新高(圖:shutterstock)

他在接受 CNBC 採訪時表示，「趨勢是上升的」，並且「標普 500 指數再度創下歷史新高，實際上已成定局，在那之後還會進一步攀高」。

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美股那斯達克 100 指數已於周二 (24 日) 創下新高，而標普 500 指數也正接近歷史高點。許多看多者又開始上調目標價，例如，BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski，已將其標普 500 指數的年底目標從 6100 點上調至 6700 點。

Siegel 指出，市場存在「諸多積極因素」可能繼續推高股價。他重點關注四大催化劑：

以色列與伊朗停火協議

Siegel 強調，以色列與伊朗衝突的積極影響顯而易見。首先，這項協議可能會有效阻礙伊朗發展核武器的進程。其次，停火降低了重大石油供應中斷的可能性。Siegel 還認為，美國在以色列和伊朗之間斡旋達成的協議，有助於提升美國在世界政治中的大國形象。他認為，「如果停火得以維持——現在看來情況不錯——這對市場來說是一個巨大的利多」。

通膨前景趨緩

Siegel 指出，有愈來愈多的跡象表明通膨將持續降溫。在以色列首次襲擊伊朗後幾天飆升的油價，已從衝突期間的高點大幅下跌。此外，Siegel 還指出，美國凱斯 - 席勒 (Case-Shiller) 全國房價指數在 4 月份連續第二個月下跌。他預測：「我們開始看到高端消費價格的下降，這將在未來 12 個月導致通膨率為負」。

人工智慧 (AI) 帶來的經濟紅利

Siegel 表示，人工智慧是美國經濟的一個主要順風。他認為，AI 有可能抵消前總統川普關稅帶來的部分預期阻力。Siegel 說：「我並不是說這可以抵消川普關稅所產生的所有成本。但我認為，如果企業使用人工智慧，它們將抵消其中的一些影響，而且可能比很多人預期的要多，從而減輕對通膨的擔憂」。

聯準會降息預期

通膨前景的降溫，也為那些希望降低利率的人帶來了好消息。Siegel 指出，聯準會官員最近的言論暗示，一些央行成員傾向於比市場預期更早降息。例如，聯準會理事 Christopher Waller 就表示，聯準會應考慮最早在下個月降息。芝加哥聯準會主席 Austan Goolsbee 也暗示，如果關稅不會導致進一步的通膨，聯準會可能會降息。

儘管聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在華盛頓舉行的聽證會上表示聯準會並不急於降息，但他同時也暗示，如果通膨得到控制，可能會降息，儘管他沒有給出具體的降息時間表。