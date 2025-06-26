經濟學家Siegel：四大催化劑將把美股再推向新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美股正在重拾向上動力，而知名經濟學家、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 對此充滿信心，認為在一系列積極催化劑的推動下，美股將再創新高。
他在接受 CNBC 採訪時表示，「趨勢是上升的」，並且「標普 500 指數再度創下歷史新高，實際上已成定局，在那之後還會進一步攀高」。
美股那斯達克 100 指數已於周二 (24 日) 創下新高，而標普 500 指數也正接近歷史高點。許多看多者又開始上調目標價，例如，BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski，已將其標普 500 指數的年底目標從 6100 點上調至 6700 點。
Siegel 指出，市場存在「諸多積極因素」可能繼續推高股價。他重點關注四大催化劑：
以色列與伊朗停火協議
Siegel 強調，以色列與伊朗衝突的積極影響顯而易見。首先，這項協議可能會有效阻礙伊朗發展核武器的進程。其次，停火降低了重大石油供應中斷的可能性。Siegel 還認為，美國在以色列和伊朗之間斡旋達成的協議，有助於提升美國在世界政治中的大國形象。他認為，「如果停火得以維持——現在看來情況不錯——這對市場來說是一個巨大的利多」。
通膨前景趨緩
Siegel 指出，有愈來愈多的跡象表明通膨將持續降溫。在以色列首次襲擊伊朗後幾天飆升的油價，已從衝突期間的高點大幅下跌。此外，Siegel 還指出，美國凱斯 - 席勒 (Case-Shiller) 全國房價指數在 4 月份連續第二個月下跌。他預測：「我們開始看到高端消費價格的下降，這將在未來 12 個月導致通膨率為負」。
人工智慧 (AI) 帶來的經濟紅利
Siegel 表示，人工智慧是美國經濟的一個主要順風。他認為，AI 有可能抵消前總統川普關稅帶來的部分預期阻力。Siegel 說：「我並不是說這可以抵消川普關稅所產生的所有成本。但我認為，如果企業使用人工智慧，它們將抵消其中的一些影響，而且可能比很多人預期的要多，從而減輕對通膨的擔憂」。
聯準會降息預期
通膨前景的降溫，也為那些希望降低利率的人帶來了好消息。Siegel 指出，聯準會官員最近的言論暗示，一些央行成員傾向於比市場預期更早降息。例如，聯準會理事 Christopher Waller 就表示，聯準會應考慮最早在下個月降息。芝加哥聯準會主席 Austan Goolsbee 也暗示，如果關稅不會導致進一步的通膨，聯準會可能會降息。
儘管聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在華盛頓舉行的聽證會上表示聯準會並不急於降息，但他同時也暗示，如果通膨得到控制，可能會降息，儘管他沒有給出具體的降息時間表。
Siegel 評價鮑爾的言論時說：「我認為他更傾向於鴿派立場」。根據芝商所的聯準會觀察工具 (CME FedWatch tool)，市場預計聯準會可能在今年年底前再降息兩到三次，機率為 77%。然而，大多數投資者預計聯準會在 7 月的政策會議上將維持利率不變。
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