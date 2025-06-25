鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-25 16:14

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女股神 Cathie Wood 旗下的 ARKK (ARK Innovation ETF) 今年以來表現亮眼，截至昨日收盤累計上漲超過 23%，創下年內新高，明顯領跑美股四大指數。法人分析其強勢表現，主要有四大因素，且在外在環境利多下，ARKK 的亮眼表現可望延續。

女股神旗下ARKK今年漲逾23%跑贏美股指數 法人分析四原因。(圖：shutterstock)

首先，AI 浪潮持續發酵，帶動創新科技股大漲。ARKK 重倉多檔與人工智慧 (AI) 相關的成長型科技股，例如：Tesla(電動車與 AI 自駕技術)、Roku、Palantir、CRISPR 等，AI 與自動化熱潮帶動市場對未來科技變革的期待，這些公司雖未必短期獲利強勁，但擁有長期顛覆產業的潛力，符合 ARK 創辦人 Cathie Wood 一貫的「顛覆式創新投資」理念。

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其次，市場對聯準會降息預期升溫，有利成長股。在經濟數據趨緩、就業市場降溫背景下，市場預期美國聯準會年底可望降息，甚至不排除提前啟動降息，帶動成長型科技股估值修復。ARKK 多為未來成長性高、對利率較為敏感的企業，降息預期也可望提高其估值空間。

第三，資金輪動由大型股擴散至中小型成長股。去年資金多集中於如輝達 (Nvidia)、微軟 (Microsoft) 等科技巨頭，但近期資金開始外溢至中小型 AI 及創新科技股，而 ARKK 多數成分股正是這類「非主流但具潛力」的公司。

第四，加密貨幣在穩定幣法案通過後上演慶祝行情，有利 ARKK 表現。ARKK 成分股除前面提及的 AI 創新科技產業外，也包含區塊鏈及加密貨幣相關的企業，例如美國最大加密貨幣交易所 Coinbase、以及交易平台 Robinhood 等，近期都出現大漲，而這些公司都是 ARKK 的主要成分股，因而挹注 ARKK 上漲動能。

中信 ARK 創新主動式 ETF(00983A-TW) 經理人唐祖蔭表示，00983A 投資策略聚焦於顛覆式創新，與 ARKK 主軸一致，涵蓋 AI、自駕車、機器人、基因科技、金融科技等顛覆式創新產業，且成分股重疊度高，當 ARKK 受惠於資金湧入、成分股大漲時，00983A 可望同步受惠。