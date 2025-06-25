烽火連天股價飆 以色列股市為何在戰爭陰霾下創新高？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-25 20:50

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儘管面臨導彈威脅和戰爭陰霾，以色列股市卻創下歷史新高。該國主要股指 TA-125 今年來上漲 21%，大幅超越標普 500 指數約 4% 漲幅，以色列新謝克爾兌美元也升至兩年多來最強水準。

儘管面臨戰爭威脅，以色列股市卻逆勢創下歷史新高。(圖:Shutterstock)

《商業內幕》周三 (25 日) 報導，以色列版標普 500 指數 TA-125 在上個交易周每天都上漲，其中，最大贏家之一是軍事科技專家和國防承包商 Elbit Systems，今年來已上漲約 116%。

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AJ Bell 投資總監 Russ Mould 分析，以色列旗艦股指蓬勃發展，「推測是因為中東地區並未爆發大規模戰爭，納坦雅胡政府似乎在外交政策和安全議題上獲得美國支持，而且至少截至目前來看，該國在實現軍事和地緣政治目標方面似乎處於領先地位。」

他指出，TA-125 自 2023 年 8 月以來「幾乎沒有動搖」，該指數涵蓋了許多銀行、科技或如 Elbit 等的國防概念股。

與此同時，以色列新謝克爾從 4 月初兌美元的 3.82 升值至 3.41，創下兩年多來最強水準。

投資者買進以色列股票和謝克爾，是因為他們押注伊朗威脅已經消退，和平與繁榮的新時代可能即將到來。若金融界認為以色列更加安全，該國可能會吸引更多外國投資，推升資產價格並促進經濟成長。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在 Investing.com 發布的最新報告中表示：「以色列股市顯示，既然伊朗已被去核化，我們可能正目睹中東的根本性轉變。」

此外，以色列股市還有經濟成長和歷史性的低失業率作為支撐，且以國投資人在經歷數十年衝突後，對戰爭已有一定免疫力，不容易受到驚嚇。