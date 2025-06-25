OpenAI奧特曼稱現在是創業最好時機：超級智慧與一人公司將共同崛起

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 16:10

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OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）日前在 YC 的 AI Startup School 上指出，隨著人工智慧（AI）技術快速演進，現在是創辦科技新創公司最理想的時機。他呼籲創業者勇敢踏出第一步，善用 AI 時代帶來的機會。

OpenAI奧特曼：現在是創業最好時機。(圖：Shutterstock)

奧特曼直言：「這是科技史上創業的最佳時刻，甚至是有史以來最好的時刻。」他認為，雖然距離真正的「超級智慧」還有 10 到 20 年，但現階段的技術實力、雲端基礎設施與全球 AI 人才密度，已為創業提供前所未有的沃土。

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他進一步說明，目前 AI 模型的能力大幅提升，API 成本持續降低，開源模型的表現甚至優於預期。這些轉變不僅帶動技術創新，也為創業者創造嶄新的市場切入點。

他特別強調：「創業者應積極探索推理模型的潛力，這將徹底改變人機互動方式，並催生新的商業模式。」

談到 OpenAI 的創立過程，奧特曼坦言當時幾乎一無所有。他說：「我們沒有產品、沒有收入，甚至不知道這是否能賺錢。99% 的人認為我們瘋了，只有 1% 的人願意相信我們。」但正因為對未來的信念堅定，OpenAI 才能吸引全球頂尖人才加入。

他提醒新創團隊：「別只是模仿別人，要有自己的使命與方向。如果你做的事和大家都一樣，那就很難吸引最優秀的人才。」OpenAI 之所以成功，就是因為它一開始就立下了清晰且與眾不同的願景。

同時，奧特曼更特別建議大家，不要再打造與 OpenAI 相同的聊天機器人，因為他們「已經領先太多。」不過他也樂觀指出：「還有許多值得探索的領域，很多傑出的公司正在利用我們的平台開發全新的 AI 應用。」

他認為，AI 不只是科技工具，更是即將重構全球產業的關鍵力量。從語音助手、AI 代理，到雲端整合、機器人硬體的實體應用，未來十年將是 AI 徹底重塑各行各業的關鍵時期。這種「地基重組」的現象，對於創業者而言正是一種逆轉勝的機會。

奧特曼也特別強調「個人杠桿」的崛起。他指出，未來十年，一個人或小團隊將可完成過去需整個企業協作才能達成的成果。AI 模型將成為工具鏈的一部分，使個體生產力呈指數級提升，產品與服務供給也將從「人力」轉為「智慧」。

談到對未來最關注的領域，奧特曼點出三大方向：AI 推動的科學加速、能源重構與邁向超級智慧。他坦言，過去並未意識到 AI 發展與能源供應的高度耦合，直到 OpenAI 發展至一定階段後才深刻理解：「智慧的極限，就是能源的極限。」

奧特曼最後指出，技術的進化速度正在指數型爆炸。從 GPT-3 到博士級的 GPT-4o 僅僅用了五年，而再五年，發展可能會令人難以想像。