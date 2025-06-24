OpenAI新創公司io遭控商標侵權！iyo提告奧特曼與艾夫蓄意抄襲AI技術

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 15:50

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OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與蘋果 (AAPL-US) 前首席設計師艾夫（Jony Ive）共同成立的 AI 裝置公司「io」，近日遭科技新創公司「iyo」正式提告，指控其涉嫌商標侵權與蓄意模仿產品概念。

OpenAI新創公司io遭控商標侵權。(圖：Shutterstock)

根據報導，iyo 於 2025 年 6 月 9 日向美國加州北區地方法院提交 27 頁訴狀，控告 OpenAI、奧特曼與艾夫創立的 io 公司嚴重侵犯商標權、從事不正當競爭行為，並故意破壞 iyo 的業務發展。

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iyo 擁合法商標與核心技術、OpenAI 高調收購 io 蓄意模仿

iyo 創立於 2021 年，來自 Google (GOOGL-US) 的 Google X 研發團隊，自成立以來已累積 6,200 萬美元資金。其主打產品「iyo ONE」是一款無螢幕耳戴式 AI 裝置，利用語音與骨傳導技術提供自然的人機互動，並已註冊「iyo」商標（註冊號 7,409,119），目前正量產首批 20,000 台設備。

iyo 指出，「io」的產品定位、命名與其幾乎雷同，極易導致市場混淆。OpenAI 於 2025 年 5 月 22 日宣布以 65 億美元收購艾夫創立的新創公司「io」，並公開其目標為打造無需螢幕與鍵盤的 AI 互動裝置。

iyo 進一步指出，OpenAI 與其團隊早在 2022 年就與 iyo 有接觸，包括會議與合作探討。2025 年初，io 工程師甚至以假名購買 iyo 原型機並深入詢問產品規格。此外，奧特曼也曾直接向 iyo 表明，他正進行一項「有競爭性」的專案，並命名為「io」。

此外，OpenAI 與 io 團隊在 4 月至 5 月與 iyo 進行多次會議，試用其核心產品 iyo ONE 後，隨即宣布推出 io 裝置並大肆宣傳。iyo 指控此舉為惡意仿冒與打壓競爭者的行為。

訴狀也提到，當 iyo 嘗試與被告溝通解決問題時，遭到了強硬的回絕。更令人震驚的是，Sam Altman 在一次通話中不僅拒絕停止使用「io」名稱，甚至反過來威脅要起訴 iyo，強迫其放棄使用自己的品牌

iyo 提六項訴求、要求禁用 io 名稱與賠償損失

iyo 向法院提出六項法律訴求，包括：

商標侵權 虛假來源標識和不公平競爭 加州法律下的不當競爭 普通法下的虛假來源標識與不正當競爭 幫助侵權 引誘侵權行為

iyo 要求法院永久禁止 OpenAI 繼續使用「io」名稱，並求償營運損失、利潤、懲罰性賠償金與律師費。