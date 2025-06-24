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OpenAI新創公司io遭控商標侵權！iyo提告奧特曼與艾夫蓄意抄襲AI技術

鉅亨網編譯莊閔棻


OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與蘋果 (AAPL-US) 前首席設計師艾夫（Jony Ive）共同成立的 AI 裝置公司「io」，近日遭科技新創公司「iyo」正式提告，指控其涉嫌商標侵權與蓄意模仿產品概念。

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OpenAI新創公司io遭控商標侵權。(圖：Shutterstock)

根據報導，iyo 於 2025 年 6 月 9 日向美國加州北區地方法院提交 27 頁訴狀，控告 OpenAI、奧特曼與艾夫創立的 io 公司嚴重侵犯商標權、從事不正當競爭行為，並故意破壞 iyo 的業務發展。


iyo 擁合法商標與核心技術、OpenAI 高調收購 io 蓄意模仿

iyo 創立於 2021 年，來自 Google (GOOGL-US) 的 Google X 研發團隊，自成立以來已累積 6,200 萬美元資金。其主打產品「iyo ONE」是一款無螢幕耳戴式 AI 裝置，利用語音與骨傳導技術提供自然的人機互動，並已註冊「iyo」商標（註冊號 7,409,119），目前正量產首批 20,000 台設備。

iyo 指出，「io」的產品定位、命名與其幾乎雷同，極易導致市場混淆。OpenAI 於 2025 年 5 月 22 日宣布以 65 億美元收購艾夫創立的新創公司「io」，並公開其目標為打造無需螢幕與鍵盤的 AI 互動裝置。

iyo 進一步指出，OpenAI 與其團隊早在 2022 年就與 iyo 有接觸，包括會議與合作探討。2025 年初，io 工程師甚至以假名購買 iyo 原型機並深入詢問產品規格。此外，奧特曼也曾直接向 iyo 表明，他正進行一項「有競爭性」的專案，並命名為「io」。

此外，OpenAI 與 io 團隊在 4 月至 5 月與 iyo 進行多次會議，試用其核心產品 iyo ONE 後，隨即宣布推出 io 裝置並大肆宣傳。iyo 指控此舉為惡意仿冒與打壓競爭者的行為。

訴狀也提到，當 iyo 嘗試與被告溝通解決問題時，遭到了強硬的回絕。更令人震驚的是，Sam Altman 在一次通話中不僅拒絕停止使用「io」名稱，甚至反過來威脅要起訴 iyo，強迫其放棄使用自己的品牌

iyo 提六項訴求、要求禁用 io 名稱與賠償損失

iyo 向法院提出六項法律訴求，包括：

  1. 商標侵權
  2. 虛假來源標識和不公平競爭
  3. 加州法律下的不當競爭
  4. 普通法下的虛假來源標識與不正當競爭
  5. 幫助侵權
  6. 引誘侵權行為

iyo 要求法院永久禁止 OpenAI 繼續使用「io」名稱，並求償營運損失、利潤、懲罰性賠償金與律師費。

目前 OpenAI 已依法院要求下架與「io」相關的官網頁面，並對外表示：「不同意該商標投訴，目前正在評估其他應對方式。」

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