SK海力士HBM4維持領先 已供應給輝達進行測試
鉅亨網記者魏志豪 台北
外媒 Wccftech 報導，SK 海力士近期已將下一代 HBM4 產品送樣給輝達 (NVDA-US) 進行測試，用於下世代的 Rubin 系列，成為首家送樣 HBM4 的業者，維持市場領先地位。
輝達 Rubin 系列採用台積電三奈米 N3P 製程，並以 CoWoS-L 技術將其與 HBM4 進行整合，預計 2026 年初量產，隨著產品將在本月完成設計定案，並開始進行測試，SK 海力士也積極與輝達配合。
外媒指出，SK 海力士在 HBM 領域維持領先，而競爭對手美光 (MU-US) 也緊追在後，三星儘管近期宣佈獲超微 (AMD-US) 導入 HBM3E，但對於 HBM4 的進度仍不明。
SK 海力士先前已在台積技術論壇時展示 HBM4 產品，預計最高可堆疊至 16 層，並在 Basedie(基礎裸晶) 上採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的先進製程，也是首次將 Basedie 外包，可望加速傳輸速度。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇