SK海力士HBM4維持領先 已供應給輝達進行測試

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-20 13:12

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外媒 Wccftech 報導，SK 海力士近期已將下一代 HBM4 產品送樣給輝達 (NVDA-US) 進行測試，用於下世代的 Rubin 系列，成為首家送樣 HBM4 的業者，維持市場領先地位。

SK海力士示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

輝達 Rubin 系列採用台積電三奈米 N3P 製程，並以 CoWoS-L 技術將其與 HBM4 進行整合，預計 2026 年初量產，隨著產品將在本月完成設計定案，並開始進行測試，SK 海力士也積極與輝達配合。

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外媒指出，SK 海力士在 HBM 領域維持領先，而競爭對手美光 (MU-US) 也緊追在後，三星儘管近期宣佈獲超微 (AMD-US) 導入 HBM3E，但對於 HBM4 的進度仍不明。