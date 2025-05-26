沙烏地阿拉伯成立首家AI國企Humain 輝達、超微搶進

鉅亨網新聞中心 2025-05-26 10:22

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沙烏地阿拉伯成立了首家國營 AI 企業「Humain」，旨在推動人工智慧領域的發展，並計劃在整個 AI 價值鏈中進行投資和經營，吸引輝達 (NVDA-US) 、超微 (AMD-US) 及高通 (QCOM-US) 等科技大廠爭取合作。

該公司將由王儲穆罕默德 · 賓 · 沙爾曼（Mohammed bin Salman）擔任主席，並由沙烏地的公共投資基金（PIF）全力支持。

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Humain 是沙國「2030 願景」願景及超越計畫中的關鍵措施。沙國計畫投入 1000 億美元資金，平均每年投入約 300 億美元發展 AI 產業，期望減少對石油經濟的依賴，並力求將沙國打造為全球前 15 大 AI 中心之一。

PIF 宣布，Humain 將致力於自主研發 AI 技術、推動 AI 工具在沙烏地阿拉伯經濟體中的普及應用，並對該國資料中心專案進行「統籌優化」。

沙烏地阿拉伯持續加碼對 AI 領域的投入，致力於將這項產油大國轉型為 AI 強國，，今年稍早舉辦的 Leap 國際科技大會上，就宣布了總額約 150 億美元的協議，合作對象涉及晶片製造商、雲端服務供應商以及資料中心營運商。

值得注意的是，沙國是在美國總統川普 5 月 13 日首次抵訪前夕，啟動了 Humain 。

川普此次中東之行造訪沙烏地阿拉伯、阿聯酋及卡達三國，外界估計，本次訪問將為美國科技企業帶來巨額投資協議。今年 3 月談及此次訪問時，川普直言：「我已明確表態，如果他們肯為美國企業提供萬億美元級的投資，我才會去。」

在沙烏地阿拉伯 - 美國投資論壇的與會者名單中，輝達執行長黃仁勳、亞馬遜執行長安迪 · 賈西（Andy Jassy）及 Palantir 執行長亞歷克斯 · 卡普（Alex Karp）等美國科技巨頭領導人赫然在列，該論壇係為川普此次訪問而舉辦。

路透社另披露，馬斯克、馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）與山姆歐特曼（Sam Altman）等科技領袖亦在論壇受邀者之列。

Humain 似乎脫胎於沙烏地阿拉伯的「超越計畫」 （ Project Transcendence ），該計畫於去年啟動，旨在與阿聯酋龐大的 AI 投資計畫抗衡。沙烏地阿拉伯的這一鄰國兼（偶爾的）競爭對手率先發力，去年推出了規模達 1000 億美元的國家 AI 基金，該基金也已成為 OpenAI 等機構的重要投資者。

此外，阿布達比支持的 A I 實驗室開發了性能優異的大型語言模型，阿聯酋的本土 AI 新創公司也吸引了外資支援。彭博社曾在去年 3 月報道沙烏地阿拉伯擬設 AI 投資基金，不過 Humain 如今的定位是「統一營運實體」。

過去十年間，沙烏地阿拉伯在推動經濟轉型、擺脫對化石燃料依賴的過程中，逐步成為科技公司的主要金主之一。但隨著過去一年油價下跌，它 9,250 億美元的主權財富基金已開始收緊支出。

沙烏地阿拉伯目前提出了針對科技公司的招商新方向，鼓勵它們利用沙烏地阿拉伯豐富的能源資源和土地，建造為新一代 A I 系統服務的大型資料中心。

過去一年，沙烏地阿拉伯愈發龐大的國有機構網路已經與 Groq 、Cerebras 等晶片製造商以及甲骨文、 Google 等雲端服務商簽署了一系列合作協議。Aramco Digital 與估值 28 億美元的晶片新創公司 Groq 達成了一項 15 億美元的協議，共同建設 AI 推理基礎設施；而 Neom 旗下的 Tonomus 和 SDAIA 也分別公佈了建設自有數據中心的計劃。

Humain 的網站上寫道：「無需東拼西湊，無需與各路供應商周旋。專為規模化打造的完整堆棧，隨時為您解憂。」該網站僅鏈接至一個由沙特開發的 AI 聊天機器人和專注於 AI 芯片開發的製造商 Groq 。