Meta網羅Scale AI天才汪滔主導「超級智慧」AI戰略！砸148億美元投資

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 17:00

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Meta(META-US) 宣布以 148 億美元投資人工智慧（AI）新創公司 Scale AI，取得其 49% 的無投票權股份，成為繼 WhatsApp 後 Meta 史上第二大收購案。這項交易的核心目標之一，是延攬年僅 28 歲、被譽為「天才少年」的華裔創辦人汪滔（Alexandr Wang），加入 Meta 並領導新成立的「超級智慧部門」。

Meta網羅華裔天才汪滔主導「超級智慧」AI戰略。(圖：Shutterstock)

Meta 在聲明中指出，這次合作將深化 AI 模型與數據訓練資源的整合，由汪滔負責推動「超級智慧」（Super Intelligence）計畫，該部門將致力於開發下一代通用人工智慧（AGI），是 Meta 未來 AI 策略的關鍵佈局。

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汪滔隨後在社群平台 X 發表致員工公開信，指出：「這種規模的機會往往是有代價的，在當前情況下，這個代價就是我的離開。擔任你們的首席執行官絕對是我一生中最大的榮幸。」

Scale AI 年僅 28 歲身價破 10 億美元的 AI 天才

汪滔 1997 年出生於美國，為華人移民第二代。他於 2016 年創立 Scale AI，目前公司擁有約 600 名員工。

根據《富比士》，他擁有 Scale AI 約 15% 股份，身價約 10 億美元，是目前全球最年輕的白手起家億萬富翁之一。

與祖克柏和賈伯斯相似，汪滔也在就讀麻省理工學院一年後輟學創業。他自小數理能力突出，高中時即獲選美國物理國手、數學與電腦奧林匹亞競賽得獎無數，語言方面更精通中文、英文與法文。

汪滔在矽谷的 Quora 擔任程式設計師時，認識了 Snapchat (SNAP-US) 首位女性設計師 Lucy Guo，兩人於 2016 年共同創辦 Scale AI，並成功取得創投公司 Y Combinator 的早期投資。創業短短兩年內即雙雙入選《富比士》30 Under 30。