鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-24 14:30

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美國聯準會主席鮑爾聽證會前夕，川普再度施壓，呼籲聯準會大幅降息，認為當前利率應該至少降低 2 到 3 個百分點。

鮑爾聽證會前 川普再次呼籲降息2-3個百分點(圖:REUTERS/TPG)

他在 Truth Social 的發文，矛頭指向「太遲先生」鮑爾。川普強調，歐洲已經降息十次，而美國卻一次都沒有降息。他認為美國經濟正在蓬勃發展，並且沒有通貨膨脹，因此利率應該至少再降低 2 到 3 個百分點。

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川普估計，這樣做每年可以為美國節省 8000 億美元。他進一步表示，如果經濟狀況在未來惡化，利率屆時可以再調升。

(來源: 川普社媒)

川普長期以來一直對鮑爾持批評態度，雖然他曾暗示中央銀行主席的任期應盡快結束，但後來收回了立即解僱鮑爾的言論。然而，他明確表示，在鮑爾明年任期結束後，他不會再任命鮑爾擔任聯準會主席，並批評鮑爾的工作表現「很差」。鮑爾的現任任期，預計在約 9 個月後結束。

聯準會官員近期做出決策時，提到了多重考量因素，包括經濟降溫的跡象、美國進口關稅可能導致的通貨膨脹風險，以及中東危機的升級。川普對此預期的決定表達了失望，他強調聯準會降息「總是太遲」，並聲稱自己每次關於利率的判斷皆「百分之百正確」，而鮑爾「總是錯的」。