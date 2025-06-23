鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 09:58

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美國總統川普決定對伊朗核設施發動直接打擊，引發了伊朗民眾的憤怒，德黑蘭街頭的民眾痛批「沒有人比川普更卑鄙」，揚言伊朗勢必會反擊。

說好的兩周內決定？伊朗民眾痛批「沒有人比川普更卑鄙」。(圖:shutterstock)

一名伊朗男子告訴美國有線電視新聞網 (CNN)，「伊朗人民是正直的民族，我們一定會給予強烈回應，我們會像過去 40 年一樣堅定地站在那裡。」

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週日 (22 日) 晚間，大批伊朗民眾聚集在德黑蘭市中心的恩克拉布廣場，抗​​議這次美國襲擊。人們揮舞著伊朗國旗，揮舞著拳頭，高舉「打倒美國，打倒以色列」的標語。

伊朗哈米德 · 拉薩伊 (Hamid Rasaee) 表示，甚至先前批評伊朗政權的民眾也在抗議。

哈米德告訴 CNN，「許多站在這裡高呼反美口號的人，或許都是伊朗伊斯蘭共和國政策的批評者。但今天，我們所有人都站成一線，站在最高領袖身後。」

川普週日凌晨下令對伊朗三個最重要的核設施發動攻擊，此舉使美國處於以色列和伊朗衝突的中心。

自從上週以色列對伊朗核目標和軍事目標發動攻擊以來，伊朗一直面臨美國干預的可能性，但許多人認為，任何行動都還需要幾天時間。

部分原因是，川普在 19 日表示，他將在兩週內決定是否打擊伊朗，這似乎為談判打開了一扇窗口。然而，這一切在周日凌晨發生了改變，當時美國轟炸機向伊朗福爾多和納坦茲核設施投下了十幾枚巨型「掩體炸彈」，並從海上發射的戰斧導彈襲擊了伊斯法罕。

德黑蘭一名男子告訴表示，他認為川普這樣做只是為了自己的利益。「沒有人比川普更卑鄙。他先給了我們兩週時間，但兩天後就對我們動手了。」