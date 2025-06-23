鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 05:50

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美國國防部官員認為，現在判定伊朗是否仍保有部分核能力「仍為時過早」，並表示相關的軍事與情報評估尚在進行，同時也警告伊朗勿輕舉妄動。

美國國防部：現在判定伊朗是否仍保有部分核能力「仍為時過早」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）於週日（22 日）表示，美國針對伊朗核設施所發動的軍事行動已達成預期目標，但整體戰略與戰損評估仍在持續進行中。

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凱恩將此次行動形容為「美國史上最大規模的 B-2 空襲行動」，共動用七架 B-2 轟炸機，分別打擊福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三處核設施。他指出：「三個目標區均遭受極其嚴重的破壞，初步評估顯示任務極為成功。」

儘管行動成功，但凱恩表示，目前評估伊朗是否仍保有部分核能力「仍為時過早」，並表示相關的軍事與情報評估尚在進行。

赫格塞斯也指出：「戰鬥損失評估仍在進行中，但我們的初步戰損評估顯示，所有精準導引彈藥皆命中設定目標，並產生預期效果。」

他也補充說：「川普總統下達的命令果斷明確，此次打擊集中於摧毀伊朗的核設施，而非針對軍隊或平民。」

赫格塞斯透露，這是自 2001 年以來 B-2 幽靈轟炸機執行的最長距離任務，也是美軍首次於實戰中使用大型鑽地彈 MOP 進行作戰行動。伊朗的防空雷達系統未能偵測到美軍行蹤。

針對中東地區安全情勢，凱恩則表示，美方正採取「主動」措施保護該地區的美軍。他也警告，若伊朗或其代理武裝對美軍發動報復攻擊，「將是一個極為糟糕的選擇」。他強調：「我們的部隊保持高度戒備，並已做好充分準備。」