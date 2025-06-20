鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-20 16:10

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金價周五 (20 日) 下跌，亞盤現貨黃金一度回落近 20 美元至每盎司 3350 美元下方，並可能迎來近三周以來的首次單周下跌，本周累計跌幅已超過 2%。這波「退燒」主要受中東局勢降溫、美國聯準會通膨警告及美元走強等多重因素影響。

金價料出現近3周來首次單周下跌 華爾街對前景看法分歧(圖:shutterstock)

截至格林威治標準時間 02:45，現貨金下跌 0.5% 至每盎司 3355.49 美元，本周迄今已下跌 2.2%。美國黃金期貨下跌 1% 至 3371.80 美元。

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金價承壓主因：

另一方面，美國聯準會主席鮑爾警告稱通膨風險正在顯現，這使得聯準會更難以降息。聯準會本周雖維持利率不變，但政策制定者保留了今年兩次降息的預期。高漲的通膨預期以及聯準會的謹慎立場，已影響市場對今年降息次數的預期。

由於黃金目前處於高位，有跡象顯示投資者正將部分避險資金轉向鉑金。現貨鉑金雖周五下跌 1.5% 至 1287.47 美元，但仍有望連續第三周上漲。

華爾街對黃金前景看法分歧：

看好者如法興銀行表示，黃金可能正處於「擁擠的交易」之中，但仍將維持 7% 的黃金敞口，認為其兼具強勁動能及地緣政治不確定性的對沖作用。該行預計到明年第二季度金價可能達到 4200 美元，並指出各國央行持續增持儲備並推動去美元化，是金價的主要驅動力。高盛集團則重申明年黃金價格將達到每盎司 4000 美元的預測。

花旗集團則為看跌代表，他們表示，預計到 2026 年金價可能跌破 3000 美元。

FXStreet 分析師 Dhwani Mehta 指出，只要 14 日相對強弱指數 (RSI) 堅守在中線上方的 52 附近，黃金多頭仍有希望。黃金價格必須在日線或周線收盤時守住 21 日簡單移動平均線 3350 美元的關鍵短期支撐位，才能強化買盤興趣。