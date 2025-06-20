金價料出現近3周來首次單周下跌 華爾街對前景看法分歧
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
金價周五 (20 日) 下跌，亞盤現貨黃金一度回落近 20 美元至每盎司 3350 美元下方，並可能迎來近三周以來的首次單周下跌，本周累計跌幅已超過 2%。這波「退燒」主要受中東局勢降溫、美國聯準會通膨警告及美元走強等多重因素影響。
截至格林威治標準時間 02:45，現貨金下跌 0.5% 至每盎司 3355.49 美元，本周迄今已下跌 2.2%。美國黃金期貨下跌 1% 至 3371.80 美元。
金價承壓主因：
中東地區本周緊張局勢略有降溫，削弱了市場對黃金的避險需求。美國總統川普的發言人表示，川普將在兩周內決定是否介入以色列對伊朗的空戰，此番表態暫時緩解了市場對衝突立即升級的擔憂。然而，中東衝突仍在持續，以色列近期轟炸了伊朗核設施，伊朗也對以色列發動了飛彈與無人機襲擊，且雙方均未釋出退出策略的信號。
另一方面，美國聯準會主席鮑爾警告稱通膨風險正在顯現，這使得聯準會更難以降息。聯準會本周雖維持利率不變，但政策制定者保留了今年兩次降息的預期。高漲的通膨預期以及聯準會的謹慎立場，已影響市場對今年降息次數的預期。
同時，美元指數本周有望創下一個多月來的最大單周漲幅。美元走強通常會使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更為昂貴，進而削弱黃金吸引力。
由於黃金目前處於高位，有跡象顯示投資者正將部分避險資金轉向鉑金。現貨鉑金雖周五下跌 1.5% 至 1287.47 美元，但仍有望連續第三周上漲。
華爾街對黃金前景看法分歧：
看好者如法興銀行表示，黃金可能正處於「擁擠的交易」之中，但仍將維持 7% 的黃金敞口，認為其兼具強勁動能及地緣政治不確定性的對沖作用。該行預計到明年第二季度金價可能達到 4200 美元，並指出各國央行持續增持儲備並推動去美元化，是金價的主要驅動力。高盛集團則重申明年黃金價格將達到每盎司 4000 美元的預測。
花旗集團則為看跌代表，他們表示，預計到 2026 年金價可能跌破 3000 美元。
FXStreet 分析師 Dhwani Mehta 指出，只要 14 日相對強弱指數 (RSI) 堅守在中線上方的 52 附近，黃金多頭仍有希望。黃金價格必須在日線或周線收盤時守住 21 日簡單移動平均線 3350 美元的關鍵短期支撐位，才能強化買盤興趣。
他表示，若失守此處，50 日 SMA(3318 美元) 將面臨考驗，接著是 3297 美元 (4 月歷史性上漲波段的 38.2% 斐波那契回撤位)。反之，若黃金反彈，需明確突破 3377 美元 (23.6% 斐波那契回撤位)，方能重新測試 3400 美元供應區。進一步上行將挑戰 3440 美元靜態阻力位，若突破則劍指兩個月高點 3453 美元。
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