鉅亨網新聞中心 2025-06-19 17:20

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根據美國銀行最新全球基金經理調查，「做多黃金」已連續第 3 個月成為市場上最擁擠的交易，有 41% 的受訪者如此認為。儘管其擁擠程度較 5 月高峰略有回落，但仍保持顯著地位。另一方面，「做空美元」則位居第三大擁擠交易，有 20% 的基金經理持有此部位。

黃金穩居「擁擠交易」榜首 美銀仍看漲金價至4000美元(圖:shutterstock)

報告指出，美元當前走勢與 4 月持平，預示做空美元倉位可能面臨壓力。調查同時揭示，當前最主要的逆向交易是「做多美元」和「做空黃金」。

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黃金上漲潛力與支撐因素

儘管黃金的短期前景不容樂觀，但 13% 的基金經理人認為，黃金在未來 5 年仍將是表現最佳的資產之一。儘管如此，多數人 (54%) 表示，在此期間，國際股市將是表現最佳的資產。

黃金價格今年受停滯性通膨擔憂及地緣政治事件推動。美國銀行商品分析師重申，黃金有望在年內達到每盎司 4000 美元。他們強調，對美國財政可持續性的擔憂難以消退，政府債務增加會加劇通膨並削弱美元價值，為金價提供堅實支撐。分析師認為，利率波動和美元走弱將持續利好黃金，尤其在美國財政部或聯準會可能需介入市場時。

儘管黃金交易擁擠，但黃金 ETF 持倉量仍遠低於 2020 年歷史高點，暗示其仍有上漲空間。

基金經理情緒與宏觀風險

隨著投資者對整體市場信心增強，對黃金的謹慎情緒隨之出現。基金經理正減少現金持有，且對經濟衰退的擔憂顯著下降，情緒升至 3 個月新高。僅 36% 的受訪者預計美國經濟將衰退。

與此同時，66% 的人預計經濟會軟著陸，13% 的人預計經濟會硬著陸，16% 的人認為經濟不會軟著陸——這一比例創下了 8 個月來的新高。