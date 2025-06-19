黃金穩居「擁擠交易」榜首 美銀仍看漲金價至4000美元
鉅亨網新聞中心
根據美國銀行最新全球基金經理調查，「做多黃金」已連續第 3 個月成為市場上最擁擠的交易，有 41% 的受訪者如此認為。儘管其擁擠程度較 5 月高峰略有回落，但仍保持顯著地位。另一方面，「做空美元」則位居第三大擁擠交易，有 20% 的基金經理持有此部位。
報告指出，美元當前走勢與 4 月持平，預示做空美元倉位可能面臨壓力。調查同時揭示，當前最主要的逆向交易是「做多美元」和「做空黃金」。
黃金上漲潛力與支撐因素
儘管黃金的短期前景不容樂觀，但 13% 的基金經理人認為，黃金在未來 5 年仍將是表現最佳的資產之一。儘管如此，多數人 (54%) 表示，在此期間，國際股市將是表現最佳的資產。
黃金價格今年受停滯性通膨擔憂及地緣政治事件推動。美國銀行商品分析師重申，黃金有望在年內達到每盎司 4000 美元。他們強調，對美國財政可持續性的擔憂難以消退，政府債務增加會加劇通膨並削弱美元價值，為金價提供堅實支撐。分析師認為，利率波動和美元走弱將持續利好黃金，尤其在美國財政部或聯準會可能需介入市場時。
基金經理情緒與宏觀風險
隨著投資者對整體市場信心增強，對黃金的謹慎情緒隨之出現。基金經理正減少現金持有，且對經濟衰退的擔憂顯著下降，情緒升至 3 個月新高。僅 36% 的受訪者預計美國經濟將衰退。
與此同時，66% 的人預計經濟會軟著陸，13% 的人預計經濟會硬著陸，16% 的人認為經濟不會軟著陸——這一比例創下了 8 個月來的新高。
「貿易戰引發全球經濟衰退」的擔憂，在 6 月的調查中有所消退，宏觀風險焦點已轉向「通膨導致聯準會升息」以及「債券殖利率無序上升引發的信貸事件」。這兩者均與聯準會的反應功能密切相關。
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