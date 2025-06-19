鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-19 16:00

‌



《黑天鵝》作者狠嗆川普讓美國「沉船」 黃金才是世界儲備貨幣。(圖:shutterstock)

在最近一場深度訪談中，塔雷伯被問及《黑天鵝》出版以來，人們對重大意外衝擊的認知是否有所改善。他卻持悲觀態度：「實際上，情況變得更糟了。人們開始被隨機性所愚弄，不理解噪音和訊號之間的區別，常將噪音誤認為訊號。對尾部事件的理解和定價都變得更糟了，人們越來越多地使用糟糕的模型。」

‌



他強調，風險意識並未提升，我們只是在任何時候都覺得所處的時代比過去更具風險。

針對市場對美國政府債務狀況的反應，塔雷伯指出，市場並非由長期的經濟因素驅動，而是由資產配置驅動。「市場是由某些配置參數驅動的，當然，人們有時會恐慌，但從長遠來看，他們必須滿足這些參數。」他認為，美元價值的持續侵蝕最終將反映在美國股市上。

美元儲備貨幣地位岌岌可危

塔雷伯發出明確警告，美國面臨兩大風險：首先是日益惡化的財政赤字；其次，也是更為關鍵的，是美元正在失去其作為儲備貨幣的地位。

他解釋說，全球各國央行儲備中黃金的累積，以及黃金在過去 12 個月的優異表現，都證明了這一趨勢。「黃金現在實際上就是儲備貨幣，」他說，「交易以美元、歐元進行，通常是美元，匯率也一樣；然而，它們最終被兌換回黃金。我們可以從儲備的積累中看到這一點。」

他駁斥了花旗集團關於黃金漲勢可能暫停的報告，認為這些機構「懂什麼？他們怎麼會知道？」塔雷伯認為，特別是川普政府上台後，對美國的看法是風險性增加，這在拜登政府凍結與普丁相關帳戶後就已開始，導致許多非相關方也決定遠離歐元和美元。

川普政府經濟策略「非常不理性」

當被問及對川普政府經濟策略的擔憂時，塔雷伯直言其方法「非常不理性」。他批評該團隊在處理數字方面是「業餘愛好者」，並質疑在低失業率背景下，透過關稅試圖將業務從高附加值轉向低附加價值的做法。

塔雷伯比喻「就像要求一名外科醫生，僅僅為了平衡，每週花一天時間去掃大街。當然，這會壓低 GDP。」他承認某些領域關稅可能必要，但認為其行事方式毫無道理。

塔雷伯還指出，川普身邊的顧問團隊並非他們所討論領域的真正專家，這「就像讓一個牙醫做腦部手術」。他強調：「對抗世界的想法是非理性的。」

他分析，對不生產的東西徵收關稅，實際上是對赤貧階層徵稅，因為這會減少他們購買必需品的錢。而用減稅來補償也行不通，因為窮人本就不繳稅。對於財政部長貝森特聲稱人工智慧能透過提高生產力來解決問題，塔雷伯譏諷道：「是啊，也許聖誕節時，聖誕老人會來發錢。」他再次強調，這些關稅的想法「就像在自願地弄沉一艘船」。

移民政策 為勞動力帶來巨大危險

除了關稅，塔雷伯指出的第二個重大政策失誤是移民問題。「我不知道你是否意識到美國企業和美國勞動力的結構，」他說，「上次我們出現勞動力短缺時，我們看到了物價的變化。人們有大筆貸款。一切都建立在來自拉丁美洲或其他地方的廉價勞動力之上，一切都基於此。」

他認為，試圖限制勞動力來源可能從長遠來看有意義，但如果必須等待人工智慧來解決勞動力問題，那將存在巨大危險。「目前，我們沒有廉價的機器人，所以這些政策存在很多危險。就好像他們沒有考慮到二階效應一樣。」