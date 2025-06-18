英國5月通貨膨脹率達3.4%：符合預期、央行利率政策備受關注

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 15:00

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英國國家統計局（ONS）於週三（18 日）公布最新通貨膨脹數據，顯示英國 5 月份的年通膨率達到 3.4%，符合市場分析師的普遍預期。

英國5月通貨膨脹率達3.4%。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，核心通膨率（排除能源、食品、酒精與菸草）年增率為 3.5%，低於 4 月的 3.8%，顯示部分基本商品與服務的價格漲幅已有所趨緩。

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儘管核心通膨略為回落，英國通貨膨脹率仍高於英國央行（BoE）設定的目標水準。在經濟成長乏力與物價壓力並存的情況下，BoE 正謹慎考量未來的利率政策。

市場普遍預期，英國央行將於本週四（20 日）的貨幣政策會議中維持利率不變。然而，許多經濟學家認為，若通膨持續降溫，BoE 可能於 8 月會議中下調利率 25 個基點。

英國央行早前曾預測，通貨膨脹率將在今年第三季上升至 3.7%，之後才會逐步回落。

上月公布的消費者物價指數（CPI）資料也支持此趨勢。隨著能源與家庭成本上揚，截至 4 月的一年內通膨率上升至 3.4%。