英國5月通貨膨脹率達3.4%：符合預期、央行利率政策備受關注
鉅亨網編譯莊閔棻
英國國家統計局（ONS）於週三（18 日）公布最新通貨膨脹數據，顯示英國 5 月份的年通膨率達到 3.4%，符合市場分析師的普遍預期。
根據《CNBC》報導，核心通膨率（排除能源、食品、酒精與菸草）年增率為 3.5%，低於 4 月的 3.8%，顯示部分基本商品與服務的價格漲幅已有所趨緩。
儘管核心通膨略為回落，英國通貨膨脹率仍高於英國央行（BoE）設定的目標水準。在經濟成長乏力與物價壓力並存的情況下，BoE 正謹慎考量未來的利率政策。
市場普遍預期，英國央行將於本週四（20 日）的貨幣政策會議中維持利率不變。然而，許多經濟學家認為，若通膨持續降溫，BoE 可能於 8 月會議中下調利率 25 個基點。
英國央行早前曾預測，通貨膨脹率將在今年第三季上升至 3.7%，之後才會逐步回落。
上月公布的消費者物價指數（CPI）資料也支持此趨勢。隨著能源與家庭成本上揚，截至 4 月的一年內通膨率上升至 3.4%。
值得注意的是，ONS 起初公布 4 月年通膨率為 3.5%，但後來更正為 3.4%，但後來表示，汽車稅數據計算錯誤導致實際數據被誇大。
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