日、美央行按兵不動 英國也跟進？法人：中東局勢升溫 資金偏好這3個避風港

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-19 15:54

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隨著中美於倫敦舉行的第二輪貿易談判取得進展，貿易局勢緩和，中東局勢卻急劇升溫，市場未見恐慌，美國聯準會 (Fed) 昨 (18）日公布最新利率決策，一如市場預期利率政策維持不變。富達國際投資總監 Tom Stevenson 就相關市場趨勢表示，黃金、非美國股票及比特幣，成投資人選擇停靠的新避風港。

日、美央行按兵不動英國也跟進？法人：中東局勢未引發恐慌 這3種成資金避風港。（圖：shutterstock)

儘管對經濟前景的不確定性仍然存在，但已有所減緩，FOMC 還透過「點狀圖」表示，2025 年底前仍有兩次降息的可能性，預計今年聯邦資金利率將降至 3.9%，與 3 月的預測持平。

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Tom Stevenson 認為，上週五中東局勢升溫，市場反應意外平靜，目前看來這引發能源方面的憂慮多於其他經濟層面，惟此事仍為 G7 七大工業國組織峰會上的重要議題。反觀過往這類事件發展往往引發市場避險情緒上升，促使投資人尋求資金避風港。

儘管投資人正尋求避險資產，但目標似乎不是美元及美債，一如美國 4 月初公佈關稅消息後的市場反應，而黃金、非美國股票，甚至是被視為具有一定風險的比特幣，已成投資人選擇停靠的新避風港。

週末的油價走勢符合預期，價格一度上漲 5.5%，隨後因投資人偏向預期衝突將降溫而回落。上週五標普 500 指數單日跌逾 1%，惟全週累計僅跌 0.35%，自 4 月關稅引發股市動盪以來，市場的「V 型」反彈動力依然強勁。此反彈的規模和速度與過往歷史比較也異常強勁，美股今年曾由 2 月高位跌逾 20%，目前已回升至距此高位僅數個百分點差距。

投資人或認為這是否意味始於 2022 年 10 月的牛市週期重回正軌，但這仍是未知之數。美股也可能正處於一個大型盤整，在 4 月低位略低 5,000 點至目前稍高於 6,000 點之間震盪。惟評估這波反彈欠缺廣度，市場中突破 20 天移動均線的股票不多且數量更在減少，這與股市上升趨勢背馳，反映市場存在脆弱性。

同時，債市似乎陷入兩難局面。一方面，面對利率持平趨向下降，另一方面，期限溢酬持續上升。期限溢酬為投資人長期借出款項所需的額外收益指標，如投資人憂慮通膨及政策的不確定性，持有 30 年債券的補償要求，會較持有 2 年債券為高。

據市場對利率走勢的預期，10 年期美國公債殖利率應介於 3.5% 至 4.2% 之間，但當期限溢酬上升，殖利率將升至 5.5%。目前 10 年期殖利率介於兩者之間約 4.4%，反映市場處於觀望狀態。

企業獲利與評價

企業獲利為另一個驅動股價上升的重要因素。儘管從業績角度，企業正處於夏季淡季，但獲利預期正釋放一些訊息。一方面，美國企業獲利預期因憂慮關稅影響而偏保守，反觀歐洲企業獲利預期則小幅上調。

值得關注的是，傳統上，美國企業獲利能力較強，使美股評價高於歐股，但若兩者獲利差距減少，評價差距也可能收窄。目前美股預期本益約 20 倍，歐股則約 15 倍，兩者或於中間相遇？

各央行料將按兵不動

本週另一市場焦點為多國央行的利息決議，繼日本央行週二、美國聯準會宣佈維持利率不變後，市場觀望、英國央行和瑞士央行即將公佈的議息結果。

市場也預期英國央行將按兵不動，堅持隔月小幅降息的偏好。自 5 月議息會議起，英國經濟數據疲弱， 4 月份更出現自 2023 年以來最明顯的經濟收縮，包括薪酬增長放緩、失業率小幅上升、企業信心減弱，同時通膨率達 3.5%，仍高於 2% 的目標，而油價趨升將繼續推高物價。

日本和瑞士的經濟前景截然不同。日本通膨上升，債券需求疲弱，在本周召開利率會議前，日本央行面臨更大壓力，日本長天期債券殖利率升至 3% 以上的新高。另一方面，瑞士貨幣的避險屬性正壓低進口成本，市場增加對瑞士央行可能將利率降至負值的預期，以抵禦通縮風險。

黃金成資金首選避風港

談及避險資產，黃金上週超越歐元，成為全球各國央行持有的第二大儲備資產。隨著投資人尋求美元和美元計價資產 (如美國公債) 的替代品，黃金再次成為避險資產首選。2025 年至今，黃金受惠於其避險吸引力、流動性和儲備地位，價格表現超過所有主要資產類別。